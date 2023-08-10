Нардепів Гунька і Торохтія виключили з фракції "Слуга народу"

Народних депутатів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія виключили з фракції "Слуга народу", з цього моменту вони стають позафракційними.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Деталі: Повідомляється, що перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко офіційно зачитав це повідомлення з трибуни.

Таким чином, у фракції "Слуга народу" залишається 234 народних обранця.

"Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - підкреслив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що було раніше: