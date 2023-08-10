Нардепів Гунька і Торохтія виключили з фракції "Слуга народу"

Народних депутатів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія виключили з фракції "Слуга народу", з цього моменту вони стають позафракційними.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram

Деталі: Повідомляється, що перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко офіційно зачитав це повідомлення з трибуни.

Таким чином, у фракції "Слуга народу" залишається 234 народних обранця.

Реклама:

"Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - підкреслив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Що було раніше:

Перед цим правоохоронці повідомили про підозру в отриманні хабара народному депутату від "Слуги народу" Анатолію Гуньку. Силовики задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

9 серпня Вищий антикорупційний суд арештував на 2 місяці підозрюваного в отриманні хабара нардепа Гунька з альтернативою заставив в 30 мільйонів гривень.

Також журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану..

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював виключення з фракції нардепа Торохтія.