Нардепов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"

Народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа", с этого момента они становятся внефракционными.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Детали: Сообщается, что первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко официально зачитал это сообщение с трибуны.

Таким образом, во фракции "Слуга народа" остается 234 народных избранника.

"Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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