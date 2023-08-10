Нардепов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"
Четверг, 10 августа 2023, 14:23
Народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа", с этого момента они становятся внефракционными.
Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram
Детали: Сообщается, что первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко официально зачитал это сообщение с трибуны.
Таким образом, во фракции "Слуга народа" остается 234 народных избранника.
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"Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Что предшествовало:
- Перед этим правоохранители сообщили о подозрении в получении взятки народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько. Силовики задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.
- 9 августа Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в получении взятки нардепа Гунько с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.
- Также журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из фракции нардепа Торохтия.
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