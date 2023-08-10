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Нардепов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"

Станислав ПогориловЧетверг, 10 августа 2023, 14:23
Нардепов Гунько и Торохтия исключили из фракции Слуга народа
Фото: Getty Images

Народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа", с этого момента они становятся внефракционными.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram

Детали: Сообщается, что первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко официально зачитал это сообщение с трибуны.

Таким образом, во фракции "Слуга народа" остается 234 народных избранника.

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"Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", - подчеркнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что предшествовало:

  • Перед этим правоохранители сообщили о подозрении в получении взятки народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько. Силовики задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.
  • 9 августа Высший антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в получении взятки нардепа Гунько с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.
  • Также журналисты Bihus.Info зафиксировали, как народный депутат Богдан Торохтий использует приобретенный в марте 2023 года Mercedes-Benz EQS, и нашли доказательства выезда на море за границу во время военного положения.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал исключение из фракции нардепа Торохтия.

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Темы: Верховная РадаСлуга народа
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