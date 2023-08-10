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"Перейшли межу" – Данілов про те, чому РНБО звернула увагу на УПЦ (МП) лише після вторгнення

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 14:30
Перейшли межу – Данілов про те, чому РНБО звернула увагу на УПЦ (МП) лише після вторгнення
Фото: УП

РНБО помітила загрозу національній безпеці з боку представників УПЦ (МП) лише під час повномасштабної війни, тому що саме після 24 лютого 2022 року вони "перейшли межу".

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Те, що стосується ситуації, пов’язаної з церквою, майте на увазі, що це – дуже непросте питання. І коли вони (представники УПЦ (МП) – ред.) перейшли межу після війни, коли частина із них фактично підтримала цю війну, не засудила цю війну, ви знаєте, що рішення були ухвалені миттєво. Тому не варто закидати нам, що, нібито, ми нічим там не займалися.

Рада національної безпеки і оборони розбиралася у цьому питанні і довела відповідними документами, хто до кого відноситься, хто до кого має ті чи інші стосунки".

Передісторія:

  • 2 грудня 2022 року президент Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП. Крім того, РНБО тоді доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Теми: РНБОДанілов
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