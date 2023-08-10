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"Перешли черту" – Данилов о том, почему СНБО обратил внимание на УПЦ (МП) только после вторжения

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 14:30
Перешли черту – Данилов о том, почему СНБО обратил внимание на УПЦ (МП) только после вторжения
Фото: УП

СНБО заметил угрозу национальной безопасности со стороны представителей УПЦ (МП) только во время полномасштабной войны, потому что именно после 24 февраля 2022 года они "перешли черту".

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "То, что касается ситуации, связанной с церковью, имейте в виду, что это - очень непростой вопрос. И когда они (представители УПЦ (МП) - ред.) перешли черту после войны, когда часть из них фактически поддержала эту войну, не осудила эту войну, вы знаете, что решения были приняты мгновенно. Поэтому не стоит упрекать нас, что, якобы, мы ничем там не занимались.

Совет национальной безопасности и обороны разбирался в этом вопросе и доказал соответствующими документами, кто к кому относится, кто к кому имеет те или иные отношения".

Предыстория:

  • 2 декабря 2022 года президент Зеленский и СНБО ввели санкции против церковников УПЦ МП. Кроме того, СНБО тогда поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Темы: СНБОДанилов
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