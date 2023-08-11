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Медведєв заявив, що капітуляція Києва могла б відкрити "шлях до миру"

Олена РощінаП'ятниця, 11 серпня 2023, 11:29
Медведєв заявив, що капітуляція Києва могла б відкрити шлях до миру
Дмитро Медведєв, фото партії "Єдина РОсія"

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв хоче капітуляції від України, але не впевнений, що навіть вона призвела б до миру з Росією. 

Джерело: Дмитро Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв заявив, що "освічений світ вкотре здригнувся, дізнавшись про виділення десятків безглуздих мільярдів доларів для зомбі з країни 404", очевидно, маючи на увазі допомогу Сполучених Штатів Америки Україні.

На його думку, "камікадзе в палаючих західних танках цих грошей не побачать", але підтримка українського контрнаступу допоможе США підтримувати "міф великої економіки долара".

Пряма мова: "Людям, які страждають в окопах розділеної країни, по-справжньому потрібна тільки капітуляція, яка, можливо, відкрила б шлях до миру. Але миру не хочуть ні у Вашингтоні, ні в Києві. Америка хоче безроздільної влади і заради неї не шкодує кривавого українського сала".

Деталі: Медведєв злісно додав, що в контрнаступі гинуть тисячі людей, але це не допоможе "київському режиму".

Від УП: Росія у 2014 році окупувала частину території України та розпочала гібридну війну, а у 2022 році здійснила повномасштабне вторгнення та захоплення нових територій.

Ні Росія, ні Україна не готові домовлятися про мир ціною територіальних поступок, обидві країни прагнуть капітуляції іншої сторони. І Київ, і Москва готові чекати нових президентів у противника для ведення переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін прагне, щоб Київ та його союзники змирилися з захопленням української території на сході та півдні та погодилися з ключовими вимогами РФ, як-то відмова від вступу України до НАТО. Сам Путін готовності до поступок не демонструє. 

Український президент Володимир Зеленський наполягає, що для початку переговорів Росія має вивести усі свої війська з української території.

Ані Київ, ані його союзники не вірять, що Росія не спробує і надалі захоплювати території після досягнення будь-яких домовленостей.

Читайте також: Від "капітуляції" Зеленського до капітуляції Путіна. Як ідуть переговори з Росією

Теми: МедведєвРосіявійнаУкраїна
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