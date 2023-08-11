Медведев заявил, что капитуляция Киева могла бы открыть "путь к миру"

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев хочет капитуляции от Украины, но не уверен, что даже она привела бы к миру с Россией.

Источник: Дмитрий Медведев в Telegram

Детали: Медведев заявил, что "просвещённый мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404", очевидно, имея в виду помощь Соединенных Штатов Америки Украине.

По его мнению, "камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят", но поддержка украинского контрнаступления поможет США поддерживать "миф великой экономики доллара".

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Прямая речь: "Страдающим людям в окопах разделённой страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала".

Детали: Медведев злостно добавил, что в контрнаступлении гибнут тысячи людей, но это не поможет "киевскому режиму".

От УП: Россия в 2014 году оккупировала часть территории Украины и начала гибридную войну, а в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение и захват новых территорий.

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Ни Россия, ни Украина не готовы договариваться о мире ценой территориальных уступок, обе страны стремятся к капитуляции другой стороны. И Киев, и Москва готовы ждать новых президентов у противника для ведения переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы Киев и его союзники смирились с захватом украинской территории на востоке и юге и согласились с ключевыми требованиями РФ, такими как отказ от вступления Украины в НАТО. Сам Путин готовности к уступкам не демонстрирует.

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает, что для начала переговоров Россия должна вывести все свои войска с украинской территории.

Ни Киев, ни его союзники не верят, что Россия не попытается и дальше захватывать территории после достижения каких-либо договоренностей.

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