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Розвідка Британії: Росія хоче показати, що білоруські сили готуються протистояти НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 11:37

Британська розвідка припускає, що на навчаннях білоруських військових, що проводяться біля кордонів Польщі та Литви, залучена невелика група інструкторів-вагнерівців, – і в цих навчаннях присутній інтерес Росії.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 11 серпня, який цитує "Європейська правда" 

Деталі: Британська розвідка нагадує, що Міноборони Білорусі 7 серпня оголосило про початок навчань 6-ї окремої механізованої бригади у Гродненській області, біля кордонів з Польщею та Литвою.

Білоруське міністерство заявило, що метою навчань є засвоїти досвід російських військових в Україні. 

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"Є реалістична ймовірність того, що до білоруських військових приєднається як інструктори невелика кількість радників з ПВК "Вагнер", – зазначають в огляді.  

Аналітики додають, що це схоже на рутинні навчання, які за планами є у білоруської армії, і не малоймовірно, що зараз формування розгорнуте із засобами, необхідними для боєздатності. 

"Водночас Росія майже точно зацікавлена у тому, щоб позиціонувати білоруські сили як такі, що готуються протистояти НАТО", – додає британська розвідка.

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Цьому передувало: Минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів. 

Вихідними ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.

Цього тижня Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових. 

Читайте також: НАТО провалює "тест на сміливість". Вторгнення гелікоптерів до Польщі може мати серйозні наслідки.

Теми: БілорусьВагнерРосіярозвідка
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