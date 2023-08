Розвідка Британії: Росія хоче показати, що білоруські сили готуються протистояти НАТО

Британська розвідка припускає, що на навчаннях білоруських військових, що проводяться біля кордонів Польщі та Литви, залучена невелика група інструкторів-вагнерівців, – і в цих навчаннях присутній інтерес Росії.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 11 серпня, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Британська розвідка нагадує, що Міноборони Білорусі 7 серпня оголосило про початок навчань 6-ї окремої механізованої бригади у Гродненській області, біля кордонів з Польщею та Литвою.

Білоруське міністерство заявило, що метою навчань є засвоїти досвід російських військових в Україні.

"Є реалістична ймовірність того, що до білоруських військових приєднається як інструктори невелика кількість радників з ПВК "Вагнер", – зазначають в огляді.

Аналітики додають, що це схоже на рутинні навчання, які за планами є у білоруської армії, і не малоймовірно, що зараз формування розгорнуте із засобами, необхідними для боєздатності.

"Водночас Росія майже точно зацікавлена у тому, щоб позиціонувати білоруські сили як такі, що готуються протистояти НАТО", – додає британська розвідка.

