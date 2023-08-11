Розвідка Британії: Росія хоче показати, що білоруські сили готуються протистояти НАТО
Британська розвідка припускає, що на навчаннях білоруських військових, що проводяться біля кордонів Польщі та Литви, залучена невелика група інструкторів-вагнерівців, – і в цих навчаннях присутній інтерес Росії.
Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 11 серпня, який цитує "Європейська правда"
Деталі: Британська розвідка нагадує, що Міноборони Білорусі 7 серпня оголосило про початок навчань 6-ї окремої механізованої бригади у Гродненській області, біля кордонів з Польщею та Литвою.
Білоруське міністерство заявило, що метою навчань є засвоїти досвід російських військових в Україні.
"Є реалістична ймовірність того, що до білоруських військових приєднається як інструктори невелика кількість радників з ПВК "Вагнер", – зазначають в огляді.
Аналітики додають, що це схоже на рутинні навчання, які за планами є у білоруської армії, і не малоймовірно, що зараз формування розгорнуте із засобами, необхідними для боєздатності.
"Водночас Росія майже точно зацікавлена у тому, щоб позиціонувати білоруські сили як такі, що готуються протистояти НАТО", – додає британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 August 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 11, 2023
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Цьому передувало: Минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
Після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів.
Вихідними ситуацію з "вагнерівцями" у Білорусі обговорили міністри оборони США та Польщі, а перед тим глави МВС Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.
Цього тижня Польща оголосила, що перекине під кордон додаткові кілька тисяч військових.
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