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Разведка Британии: Россия хочет показать, что белорусские силы готовятся противостоять НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 11:37

Британская разведка предполагает, что на учениях белорусских военных, проводимых у границ Польши и Литвы, задействована небольшая группа инструкторов-вагнеровцев, – и в этих учениях присутствует интерес России.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 11 августа, который цитирует "Европейская правда

Детали: Британская разведка напоминает, что Минобороны Беларуси 7 августа объявило о начале учений 6-й отдельной механизированной бригады в Гродненской области, у границ с Польшей и Литвой.

Белорусское министерство заявило, что целью учений является усвоить опыт российских военных в Украине. 

"Есть реалистичная вероятность того, что к белорусским военным присоединится в качестве инструкторов небольшое количество советников из ЧВК "Вагнер", – отмечают в обзоре.

Аналитики добавляют, что это похоже на рутинные учения, которые по планам есть у белорусской армии, и не маловероятно, что сейчас формирование развернуто со средствами, необходимыми для боеспособности.

"В то же время, Россия почти точно заинтересована в том, чтобы позиционировать белорусские силы как готовящиеся противостоять НАТО", – добавляет разведка.

Этому предшествовало: На прошлой неделе Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувалкскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

После провокации Минска 1 августа, когда два белорусских вертолета залетели вглубь территории Польши, Варшава начала переброску к границе с Беларусью дополнительных сил и ударных вертолетов.

В выходные ситуацию с "вагнеровцами" в Беларуси обсудили министры обороны США и Польши, а перед тем главы МВД Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Минска, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

На этой неделе Польша объявила, что перебросит под границу дополнительные несколько тысяч военных.

Читайте также: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.

Темы: БеларусьВагнерРосcияразведка
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