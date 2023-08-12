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Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 03:18
Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ АТАКИ В ИЮЛЕ, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Ночью 12 августа российские пропагандисты сообщали о перекрытии и возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", Телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

Детали: О причинах такого решения оккупанты не сообщили.

Позже ночью "Крымский ветер" сообщил о якобы взрывах в Новоозерном.

Обновлено в 03:17: "РИА Новости" сообщило, что Движение машин по Крымскому мосту восстановлено.

Напомним:

  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Темы: КрымКерченский мостоккупация
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