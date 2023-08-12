Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту

Ольга ГлущенкоСуббота, 12 августа 2023, 03:18
Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ АТАКИ В ИЮЛЕ, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Ночью 12 августа российские пропагандисты сообщали о перекрытии и возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", Телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

Детали: О причинах такого решения оккупанты не сообщили.

Реклама:

Позже ночью "Крымский ветер" сообщил о якобы взрывах в Новоозерном.

Обновлено в 03:17: "РИА Новости" сообщило, что Движение машин по Крымскому мосту восстановлено.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Темы: КрымКерченский мостоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Днепропетровщине есть "прилет" и пострадавшие

фото, видео, дополнено В РОССИИ РАЗБИЛСЯ САМОЛЕТ: СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЗНАЧИТСЯ ПРИГОЖИН − РОССМИ

Военный командир сдал в ломбард радиостанции и квадрокоптеры – прокуратура

Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг: Оккупанты на это и надеются

Индия успешно посадила на Луну космический модуль

Рада возобновила отчетность политический партий

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Оккупанты говорят о работе ПВО "над разными районами" Крыма
В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку
Последние новости
04:30
В любой точке Крыма можем поразить противника – Буданов
03:42
На Днепропетровщине есть "прилет" и пострадавшие
03:02
Данные отслеживания полетов показали "резкое снижение" самолета Пригожина перед катастрофой
02:38
ОбновленоНа Днепропетровщине работала ПВО – воздушники
02:29
ОбновленоВоздушные силы сообщали о ракетной опасности в ряде областей
01:58
В России "мало что происходит, за чем не стоит Путин" – Байден о катастрофе самолета Пригожина
01:34
После катастрофы самолета Пригожина вагнеровцы пытаются выехать из Беларуси в РФ – сопротивление
01:14
Воздушники предупреждали об угрозе баллистики в некоторых областях
00:56
РосСМИ обнародовали данные о пассажирах самолета, упавшего в Тверской области
00:13
В Словакии уволили главу спецслужбы, фигурирующую в резонансном деле о топ-коррупции
Все новости...
Реклама: