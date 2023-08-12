Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту

КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ АТАКИ В ИЮЛЕ, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Ночью 12 августа российские пропагандисты сообщали о перекрытии и возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", Телеграмм-канал "Крымский ветер"

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

Детали: О причинах такого решения оккупанты не сообщили.

Позже ночью "Крымский ветер" сообщил о якобы взрывах в Новоозерном.

Обновлено в 03:17: "РИА Новости" сообщило, что Движение машин по Крымскому мосту восстановлено.

Напомним: