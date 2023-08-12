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Українська ППО вже збила 14 "Кинджалів" і понад 20 інших балістичних ракет – Повітряні сили

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 18:23
Українська ППО вже збила 14 Кинджалів і понад 20 інших балістичних ракет – Повітряні сили
Юрій Ігнат, фото: Повітряні сили ЗСУ

Українська ППО збила загалом 14 аеробалістичних ракет "Кинджал", а також понад 20 "Іскандерів" та С-400.

Джерело: речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Українському Радіо

Деталі: За словами Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і  Х-47 "Кинджал". Хоча запас "Кинджалів" у ворога відносно невеликий.

Пряма мова: "Щодо вчорашньої (11 серпня — ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є.

Уже не один "Кинджал" знищено протиповітряною обороною України. (Окрім першого "Кинджала" у травні - ред.) 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 14 "Кинджалів" були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема "Іскандери" та С-400. Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато".

Деталі: За словами Ігната, атака ворога 11 серпня – підтвердження того, що противник володіє інформацією про об'єкти інфраструктури та військові об'єкти і використовує її.

"Українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення", - наголосив він.

Що передувало: Росія зранку 11 серпня атакувала Україну чотирма ракетами Х-47 "Кинджал", одну з них збито на Київщині, інші вдарили неподалік аеродрому в Івано-Франківській області, уразивши цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів загинула дитина, є травмовані.

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУППО
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