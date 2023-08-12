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Украинская ПВО уже сбила 14 "Кинжалов" и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы

Катерина ТищенкоСуббота, 12 августа 2023, 18:23
Украинская ПВО уже сбила 14 Кинжалов и более 20 других баллистических ракет – Воздушные силы
Юрий Игнат, фото: Воздушные силы ВСУ

Украинская ПВО сбила всего 14 аэробаллистических ракет "Кинжал", а также более 20 "Искандеров" и С-400.

Источник: представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Украинскому Радио

Детали: По словам Игната, россияне ежемесячно изготавливают около 100 ракет различных типов, среди них и Х-47 "Кинжал". Хотя запас "Кинжалов" у врага относительно небольшой.

Прямая речь: "Относительно вчерашней (11 августа - ред.) атаки со стороны россиян, это были аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", одна из которых сбита в Киевской области. Эти ракеты могут сбивать средства противовоздушной обороны, способные работать против баллистических ракет. Таких средств в Украине немного, но все же результат есть.

Уже не один "Кинжал" уничтожен противовоздушной обороной Украины. (Кроме первого "Кинжала" в мае - ред.) 16 мая - 6 ракет, 16 июня - тоже 6, и сейчас имеем еще одну. То есть это уже 14 "Кинжалов" были сбиты Противовоздушной обороной Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в частности "Искандеры" и С-400. Учитывая, что "Кинжал" движется в небе на огромной скорости, более 7 тысяч километров в час, то времени на его ликвидацию немного".

Детали: По словам Игната, атака врага 11 августа - подтверждение того, что противник владеет информацией об объектах инфраструктуры и военных объектах и использует ее.

"Украинское военное руководство тоже понимает это, и принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить технику и личный состав и чтобы как можно меньше пострадало гражданское население", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Россия утром 11 августа атаковала Украину четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал", одна из них сбита на Киевщине, другие ударили неподалеку от аэродрома в Ивано-Франковской области, поразив гражданскую инфраструктуру.

В результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУПВО
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