На острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами
Українські прикордонники за підтримки військових ГУР встановили на острові Зміїний прикордонний знак.
Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні, 12 серпня 2023 року військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України відновлено історичну справедливість – встановлено прикордонний знак на острові Зміїний.
Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами.
Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України".
Деталі: Дейнеко записав відеозвернення на Зміїному разом із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим.
"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", - написав голова Держприкордонслужби.
Передісторія:
- 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.
- У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів.