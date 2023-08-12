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На острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами

Катерина ТищенкоСубота, 12 серпня 2023, 21:01
На острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами
Сергій Дейнеко і Дмитро Усов біля прикордонного знаку на Зміїному, скріншот відео

Українські прикордонники за підтримки військових ГУР встановили на острові Зміїний прикордонний знак.

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 12 серпня 2023 року військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України відновлено історичну справедливість – встановлено прикордонний знак на острові Зміїний.

Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами.

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Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України".

Деталі: Дейнеко записав відеозвернення на Зміїному разом із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим.

ВІДЕО ДНЯ

"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", - написав голова Держприкордонслужби.

Передісторія:

  • 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
  • Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував. 
  • У Генштабі ЗСУ констатували повне звільнення території Одещини від окупантів. 

Теми: ЗміїнийПрикордонна службарозвідкадеокупація
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