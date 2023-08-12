На острові Зміїний встановили прикордонний знак замість знищеного окупантами

Сергій Дейнеко і Дмитро Усов біля прикордонного знаку на Зміїному, скріншот відео

Українські прикордонники за підтримки військових ГУР встановили на острові Зміїний прикордонний знак.

Джерело: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 12 серпня 2023 року військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони України відновлено історичну справедливість – встановлено прикордонний знак на острові Зміїний.

Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення, був нахабно знищений російськими окупантами.

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Наступний прикордонний знак буде встановлено в нашому українському Криму після його звільнення Силами оборони України".

Деталі: Дейнеко записав відеозвернення на Зміїному разом із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим.

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"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі", - написав голова Держприкордонслужби.

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