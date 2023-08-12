На острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Сергей Дейнеко и Дмитрий Усов возле пограничного знака на Змеином, скриншот видео

Украинские пограничники при поддержке военных ГУР установили на острове Змеиный пограничный знак.

Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня, 12 августа 2023 года военнослужащими Измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины восстановлена историческая справедливость – установлен пограничный знак на острове Змеиный.

Предыдущий, который стоял здесь до полномасштабного вторжения, был нагло уничтожен российскими оккупантами.

Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины".

Детали: Дейнеко записал видеообращение на Змеином вместе с заместителем начальника ГУР Дмитрием Усовым.

"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали дань уважения всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли", - написал глава Госпогранслужбы.

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