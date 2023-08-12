На острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами
Украинские пограничники при поддержке военных ГУР установили на острове Змеиный пограничный знак.
Источник: председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в Facebook
Прямая речь: "Сегодня, 12 августа 2023 года военнослужащими Измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины восстановлена историческая справедливость – установлен пограничный знак на острове Змеиный.
Предыдущий, который стоял здесь до полномасштабного вторжения, был нагло уничтожен российскими оккупантами.
Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины".
Детали: Дейнеко записал видеообращение на Змеином вместе с заместителем начальника ГУР Дмитрием Усовым.
"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали дань уважения всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли", - написал глава Госпогранслужбы.
Предыстория:
- 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
- Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
- В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.