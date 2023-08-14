Окупанти Криму хочуть посилити покарання за публікацію фото і відео роботи ППО
Так звана "влада" тимчасово окупованого Криму ініціює посилення на федеральному рівні відповідальності за поширення кадрів роботи військових об'єктів, ППО і результатів українських ударів по російських загарбниках на півострові.
Джерело: колаборант, так званий глава Криму Сергій Аксьонов у Telegram
Пряма мова колаборанта: "Крим ініціюватиме на федеральному рівні внесення змін до законодавства в частині посилення відповідальності за розповсюдження в публічному полі, на різних інтернет-ресурсах, у соцмережах, чатах, месенджерах фото і відеозаписів розташування і роботи військових і стратегічних об'єктів, ППО та інших оборонних систем, а також результатів терористичних атак, скоєних київським режимом".
Деталі: Аксьонов назвав людей, які публікують подібні фото і відео "свідомими чи мимовільними пособниками ворога, незалежно від мотивів".
Передісторія:
- 12 серпня російські окупанти повідомили про "спробу атаки ЗСУ по Кримському мосту", в мережі публікували кадри з білим та чорним димом.
- По обіді 12 серпня повідомлялося, що в районі Керченського мосту вдруге за день лунали вибухи.
- Пізніше джерела УП в СБУ повідомили, що в ніч на 12 серпня 17 українських безпілотників атакували логістичну базу російських військ неподалік Євпаторії в окупованому Криму, внаслідок чого, за попередніми даними, десятки окупантів було вбито або поранено.