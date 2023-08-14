Окупанти Криму хочуть посилити покарання за публікацію фото і відео роботи ППО

Так звана "влада" тимчасово окупованого Криму ініціює посилення на федеральному рівні відповідальності за поширення кадрів роботи військових об'єктів, ППО і результатів українських ударів по російських загарбниках на півострові.

Джерело: колаборант, так званий глава Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова колаборанта: "Крим ініціюватиме на федеральному рівні внесення змін до законодавства в частині посилення відповідальності за розповсюдження в публічному полі, на різних інтернет-ресурсах, у соцмережах, чатах, месенджерах фото і відеозаписів розташування і роботи військових і стратегічних об'єктів, ППО та інших оборонних систем, а також результатів терористичних атак, скоєних київським режимом".

Деталі: Аксьонов назвав людей, які публікують подібні фото і відео "свідомими чи мимовільними пособниками ворога, незалежно від мотивів".

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