Оккупанты Крыма хотят ужесточить наказание за публикацию фото и видео работы ПВО
Так называемые "власти" временно оккупированного Крыма инициируют ужесточение на федеральном уровне ответственности за распространение кадров работы военных объектов, ПВО и результатов украинских ударов по российских захватках на полуострове.
Источник: коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram
Пряма речь коллаборанта: "Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом".
Детали: Аксенов назвал людей, публикующих подобные фото и видео "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов".
Предыстория:
- 12 августа российские оккупанты сообщили о "попытке атаки ВСУ по Крымскому мосту", в сети публиковали кадры с белым и черным дымом.
- После обеда 12 августа сообщалось, что в районе Керченского моста второй раз за день раздавались взрывы.
- Позже источники УП в СБУ сообщили, что в ночь на 12 августа 17 украинских беспилотников атаковали логистическую базу российских войск неподалеку Евпатории в оккупированном Крыму, в результате чего, по предварительным данным, десятки оккупантов были убиты или ранены.