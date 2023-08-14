Оккупанты Крыма хотят ужесточить наказание за публикацию фото и видео работы ПВО

Так называемые "власти" временно оккупированного Крыма инициируют ужесточение на федеральном уровне ответственности за распространение кадров работы военных объектов, ПВО и результатов украинских ударов по российских захватках на полуострове.

Источник: коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Пряма речь коллаборанта: "Крым будет инициировать на федеральном уровне внесение изменений в законодательство в части ужесточения ответственности за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом".

Детали: Аксенов назвал людей, публикующих подобные фото и видео "вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов".

Реклама:

Предыстория: