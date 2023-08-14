Данілов: Мета Кремля – перетворення ТОТ на всеросійське сміттєзвалище

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Реальністю є тільки інформаційна бутафорія.

Мета — перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя.

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Неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою "випаленої землі"".

Деталі: За словами Данілова, Росія не планує відновлення роботи підприємств на тимчасово окупованій території України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи РФ.

Натомість загарбники планують ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану, в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони.

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"Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації", – наголосив секретар РНБО.

Що передувало: Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники планують вивозити сміття з території РФ на тимчасово окуповані території України.