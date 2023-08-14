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Данілов: Мета Кремля – перетворення ТОТ на всеросійське сміттєзвалище

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 13:59
Данілов: Мета Кремля – перетворення ТОТ на всеросійське сміттєзвалище
Фото з телеграм-каналу Луганської ОВА

Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що Росія не має жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова: "Реальністю є тільки інформаційна бутафорія.

Мета — перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя.

Неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою "випаленої землі"".

Деталі: За словами Данілова, Росія не планує відновлення роботи підприємств на тимчасово окупованій території України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи РФ.

Натомість загарбники планують ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану, в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони.

"Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації", – наголосив секретар РНБО.

Що передувало: Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники планують вивозити сміття з території РФ на тимчасово окуповані території України.

Теми: окупаціявійнаРосіяДанілов
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