Данилов: Цель Кремля – превращение ВОТ во всероссийскую мусорную свалку

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что Россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Реальностью является только информационная бутафория.

Цель - превращение ВОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не пригодную к обработке и жизни.

Невозможность победить Украину военным путем оборачивается попытками компенсировать военные несостоятельности тактикой "выжженной земли"".

Детали: По словам Данилова, Россия не планирует возобновление работы предприятий на временно оккупированной территории Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ.

Вместо этого захватчики планируют еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве "технологического оружия" для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны.

"Только полная деоккупация ВОТ - гарантия экономической и социальной трансформации", - подчеркнул секретарь СНБО.

Что предшествовало: Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики планируют вывозить мусор с территории РФ на временно оккупированные территории Украины.