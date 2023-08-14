Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области.

Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram

Дословно: "Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

Детали: Зеленский побывал на командных пунктах 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Президент заслушал доклады по оперативной обстановке на участках ответственности бригад и особенностей применения различных видов вооружения.

Также Зеленский сообщил, что обсудил с комбригами и комбатами проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военные. Как отмечается на сайте президента, они "передали (ему - ред.) потребности в вооружении, боеприпасах и технике, в частности во фронтовых системах ПВО и различных видах БпЛА".

Кроме того, обсудили вопросы "усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии, в частности в процессе комплектации подразделений, а также совершенствования работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных комиссий".

На сайте президента сказано, что были предложены варианты решений для устранения имеющихся проблем, в частности относительно возможностей командиров и усиления мотивации военных.

Дополнено: Позже Зеленский сообщил, что обсудил с командиром 5-й отдельной штурмовой бригады в составе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (бахмутское направление) обстановку в зоне ответственности бригады, подготовку защитников, потребности в вооружении и технике и проблемные вопросы.

Также президент поблагодарил 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени кошевого атамана Костя Гордиенко:

Прямая речь: "С начала полномасштабного вторжения (80-я) бригада выполняет боевые задачи в составе ОСУВ "Александрия" на Николаевском направлении, ОСУВ "Хортица" на изюмском, купянском, бахмутском, северодонецком направлениях. Спасибо за мощные результаты, вашу храбрость и отвагу в боях! Украина гордится каждым своим воином.

... (57-я) выполняет боевые задачи в составе ОСУВ "Александрия" на запорожском направлении и ОСУВ "Хортица" на бахмутском, попаснянском, северодонецком направлениях. Спасибо всем, кто сейчас в бою ради нашего государства! Каждый ваш результат, каждый ваш шаг вперед приближает победу Украины".

Больше деталей: Кроме того, Зеленский посетил стабилизационный пункт, который принимает раненых и травмированных военнослужащих с Бахмутского направления.

Дословно сайт президента: "Глава государства осмотрел помещения и оснащение пункта, пообщался с ранеными воинами и медиками. Командование стабпункта рассказало президенту о насущных потребностях, в частности в бронированном эвакуационном транспорте. Владимир Зеленский отметил наградами раненого бойца 3-й отдельной штурмовой бригады и двух тактических медиков 22-й отдельной механизированной бригады".

Прямая речь Зеленского: "Имею честь быть сегодня здесь. Спасибо вам, ребята, за ваш героизм. Спасибо за то, что защищаете жизни всех наших людей. Горжусь пожимать руку и быть здесь для личного награждения вас. Берегите себя. Спасибо вам и желаю главного - победы".