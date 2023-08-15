Российские диверсанты пытались проникнуть в Украину на Черниговщине – Наев

Российские диверсанты пытались проникнуть в Украину на границе с Черниговской областью, оккупантов накрыла украинская артиллерия и враг с потерями отступил.

Источник: командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram

Дословно: "В Северной зоне операций, в пределах Новгород-Северской территориальной общины, прекращена очередная вражеская попытка пересечения государственной границы Украины со стороны Российской Федерации.

Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой.

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Сразу по решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии".

Детали: Также, по словам Наева, сразу к госгранице выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.

По предварительным данным, диверсионно-разведывательные группы состояли из 5 и 7 боевиков соответственно.

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Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении.