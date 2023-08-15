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Ізраїль передав Україні кілька тонн ліків

"Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 19:01
Ізраїль передав Україні кілька тонн ліків
iStock / Getty Images

До Києва доставили кілька тонн медикаментів, які Ізраїль відправив в Україну.

Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Telegram 

Деталі: У вівторок 15 серпня ліки передали українським посадовцям.

Пряма мова: "Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб".

Передісторія:

  • Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. Але пізніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде цього робити.
  • Президент Франції Емманюель Макрон волів би, щоб Ізраїль та деякі інші демократичні країни робили більше для України під час повномасштабної війни з Росією.

Теми: ІзраїльУкраїналіки
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