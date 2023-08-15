Ізраїль передав Україні кілька тонн ліків

До Києва доставили кілька тонн медикаментів, які Ізраїль відправив в Україну.

Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Telegram

Деталі: У вівторок 15 серпня ліки передали українським посадовцям.

Пряма мова: "Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб".

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Передісторія:

Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. Але пізніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде цього робити.

Президент Франції Емманюель Макрон волів би, щоб Ізраїль та деякі інші демократичні країни робили більше для України під час повномасштабної війни з Росією.