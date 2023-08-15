Ізраїль передав Україні кілька тонн ліків

До Києва доставили кілька тонн медикаментів, які Ізраїль відправив в Україну.

Джерело: посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Telegram

Деталі: У вівторок 15 серпня ліки передали українським посадовцям.

Пряма мова: "Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб".

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