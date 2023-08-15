Израиль передал Украине несколько тонн лекарств

В Киев доставили несколько тонн медикаментов, которые Израиль отправил в Украину.

Источник: посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram

Детали: Во вторник 15 августа лекарства передали украинским чиновникам.

Прямая речь: "Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных лиц".

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