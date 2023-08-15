Израиль передал Украине несколько тонн лекарств
Вторник, 15 августа 2023, 19:01
В Киев доставили несколько тонн медикаментов, которые Израиль отправил в Украину.
Источник: посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram
Детали: Во вторник 15 августа лекарства передали украинским чиновникам.
Прямая речь: "Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных лиц".
Предыстория:
- Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Но позже министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет этого делать.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочел бы, чтобы Израиль и некоторые другие демократические страны делали больше для Украины во время полномасштабной войны с Россией.