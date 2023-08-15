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Израиль передал Украине несколько тонн лекарств

"Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 19:01
Израиль передал Украине несколько тонн лекарств
iStock / Getty Images

В Киев доставили несколько тонн медикаментов, которые Израиль отправил в Украину.

Источник: посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram

Детали: Во вторник 15 августа лекарства передали украинским чиновникам.

Прямая речь: "Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных лиц".

Предыстория:

  • Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Но позже министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет этого делать.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочел бы, чтобы Израиль и некоторые другие демократические страны делали больше для Украины во время полномасштабной войны с Россией.

Темы: ИзраильУкраиналекарства
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