Израиль передал Украине несколько тонн лекарств

В Киев доставили несколько тонн медикаментов, которые Израиль отправил в Украину.

Источник: посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Telegram

Детали: Во вторник 15 августа лекарства передали украинским чиновникам.

Прямая речь: "Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных лиц".

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Предыстория:

Недавно израильское правительство решило отменить медицинское страхование для беженцев из Украины. Но позже министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет этого делать.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предпочел бы, чтобы Израиль и некоторые другие демократические страны делали больше для Украины во время полномасштабной войны с Россией.