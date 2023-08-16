Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі зареєстрували "Групу Вагнера" як освітню організацію

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 19:17
У Білорусі зареєстрували Групу Вагнера як освітню організацію
Євгеній Пригожин, фото: прес-служба Пригожина

У Білорусі зареєстрували ТОВ "Група "Вагнер", яке нібито займатиметься "освітньою діяльністю". 

Джерело: Єдиний держреєстр юросіб та індивідуальних підприємців Мінʼюсту Білорусі

Деталі: Основний вид діяльності компанії — "Інші види освіти, які не включені до інших груп". 

Власником компанії вказано громадянина Росії Максима Петрова.

Реєстрація відбулася 4 серпня. Адреса: село Цель Осиповицького району. Там знаходиться польовий табір, куди з Росії прибули найманці ПВК.

Також саме за цією адресою зареєстрували компанію ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", у якій 100% належить Євгенію Пригожину.

Передісторія: 

  • Після невдалого заколоту в Росії "ПВК Вагнер" передислокувалась до Білорусі.
  • Тут будують наметове містечко для "вагнерівців" біля аеродрому Зябровка для розміщення близько 1000 найманців.
  • У Державній прикордонній службі України зазначали, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місце розташування в РБ наразі не становлять загрози для України.

Теми: БілорусьВагнерПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Білорусь
У Литві розповіли, як захистили кордон від проникнення нелегалів з Білорусі
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: