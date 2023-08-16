У Білорусі зареєстрували "Групу Вагнера" як освітню організацію
Середа, 16 серпня 2023, 19:17
У Білорусі зареєстрували ТОВ "Група "Вагнер", яке нібито займатиметься "освітньою діяльністю".
Джерело: Єдиний держреєстр юросіб та індивідуальних підприємців Мінʼюсту Білорусі
Деталі: Основний вид діяльності компанії — "Інші види освіти, які не включені до інших груп".
Власником компанії вказано громадянина Росії Максима Петрова.
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Реєстрація відбулася 4 серпня. Адреса: село Цель Осиповицького району. Там знаходиться польовий табір, куди з Росії прибули найманці ПВК.
Також саме за цією адресою зареєстрували компанію ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", у якій 100% належить Євгенію Пригожину.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Після невдалого заколоту в Росії "ПВК Вагнер" передислокувалась до Білорусі.
- Тут будують наметове містечко для "вагнерівців" біля аеродрому Зябровка для розміщення близько 1000 найманців.
- У Державній прикордонній службі України зазначали, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місце розташування в РБ наразі не становлять загрози для України.