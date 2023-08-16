У Білорусі зареєстрували "Групу Вагнера" як освітню організацію

У Білорусі зареєстрували ТОВ "Група "Вагнер", яке нібито займатиметься "освітньою діяльністю".

Джерело: Єдиний держреєстр юросіб та індивідуальних підприємців Мінʼюсту Білорусі

Деталі: Основний вид діяльності компанії — "Інші види освіти, які не включені до інших груп".

Власником компанії вказано громадянина Росії Максима Петрова.

Реєстрація відбулася 4 серпня. Адреса: село Цель Осиповицького району. Там знаходиться польовий табір, куди з Росії прибули найманці ПВК.

Також саме за цією адресою зареєстрували компанію ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", у якій 100% належить Євгенію Пригожину.

Передісторія: