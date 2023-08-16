Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси зарегистрировали "Группу Вагнера" как образовательную организацию

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 19:17
В Беларуси зарегистрировали Группу Вагнера как образовательную организацию
Евгений Пригожин, фото: пресс-служба Пригожина

В Беларуси зарегистрировали ООО "Группа "Вагнер", которое якобы будет заниматься "образовательной деятельностью". 

Источник: Единый госреестр юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси

Детали: Основной вид деятельности компании - "Прочие виды образования, не включенные в другие группы". 

Владельцем компании указан гражданин России Максим Петров.

Регистрация состоялась 4 августа. Адрес: село Цель Осиповичского района. Там находится полевой лагерь, куда из России прибыли наемники ЧВК.

Также именно по этому адресу зарегистрировали компанию ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", в которой 100% принадлежит Евгению Пригожину.

Предыстория: 

  • После неудачного мятежа в России "ЧВК Вагнер" передислоцировалась в Беларусь.
  • Здесь строят палаточный городок для "вагнеровцев" возле аэродрома Зябровка для размещения около 1000 наемников.
  • В Государственной пограничной службе Украины отмечали, что Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и местоположение в РБ пока не представляют угрозы для Украины.

Темы: БеларусьВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
В Литве рассказали, как защитили границу от проникновения нелегалов из Беларуси
Дуда рассказал, что должна сделать Беларусь, если хочет улучшить отношения с Польшей
Польша и страны Балтии думают о полном закрытии границы с Беларусью в случае необходимости
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: