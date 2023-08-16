В Беларуси зарегистрировали "Группу Вагнера" как образовательную организацию
Среда, 16 августа 2023, 19:17
В Беларуси зарегистрировали ООО "Группа "Вагнер", которое якобы будет заниматься "образовательной деятельностью".
Источник: Единый госреестр юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси
Детали: Основной вид деятельности компании - "Прочие виды образования, не включенные в другие группы".
Владельцем компании указан гражданин России Максим Петров.
Регистрация состоялась 4 августа. Адрес: село Цель Осиповичского района. Там находится полевой лагерь, куда из России прибыли наемники ЧВК.
Также именно по этому адресу зарегистрировали компанию ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", в которой 100% принадлежит Евгению Пригожину.
Предыстория:
- После неудачного мятежа в России "ЧВК Вагнер" передислоцировалась в Беларусь.
- Здесь строят палаточный городок для "вагнеровцев" возле аэродрома Зябровка для размещения около 1000 наемников.
- В Государственной пограничной службе Украины отмечали, что Беларусь использует российских наемников "ЧВК Вагнер" для нагнетания ситуации, их же количество и местоположение в РБ пока не представляют угрозы для Украины.