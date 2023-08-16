В Беларуси зарегистрировали "Группу Вагнера" как образовательную организацию

В Беларуси зарегистрировали ООО "Группа "Вагнер", которое якобы будет заниматься "образовательной деятельностью".

Источник: Единый госреестр юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси

Детали: Основной вид деятельности компании - "Прочие виды образования, не включенные в другие группы".

Владельцем компании указан гражданин России Максим Петров.

Регистрация состоялась 4 августа. Адрес: село Цель Осиповичского района. Там находится полевой лагерь, куда из России прибыли наемники ЧВК.

Также именно по этому адресу зарегистрировали компанию ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", в которой 100% принадлежит Евгению Пригожину.

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