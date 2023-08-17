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Более 30 тысяч хасидов хотят приехать в Умань на Рош ха-Шана

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 11:32
Более 30 тысяч хасидов хотят приехать в Умань на Рош ха-Шана
ХАСИДЫ В УМАНИ, ФОТО GETTY IMAGES

По оценке Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, более 30 тысяч паломников-хасидов намерены приехать в сентябре в Умань на Рош ха-Шана.

Источник: Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести

Дословно: "Несмотря на настойчивые рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг. Естественно, что приезд такого количества паломников в воюющую страну требует серьезных мер безопасности, логистических, медико-санитарных и других мер со стороны государственных органов".

Детали: Представители городской и областной власти, силовых структур, пограничники, дипломаты и таможенники проинформировали о готовности принять более 30 тысяч паломников.

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Согласно сообщению службы, мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что обезопасить укрытиями от обстрелов такое количество людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно.

Однако, отмечают, что и центральные, и местные органы власти накопили значительный опыт организации паломничества и сумели урегулировать вопросы, которые казались неразрешимыми. В этом году для паломников-хасидов в Умани организовали сайт и горячую линию.

Справочно: Рош ха-Шана – это еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

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Предыстория:

  • 8 августа 2023 года Черкасская областная военная администрация Черкасская областная военная администрация рекомендовала хасидам воздержаться от посещения Умани 15-17 сентября, но заявляла, что принимает меры для усиления мер безопасности. Речь идет об оказании медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях.
  • В 2022 году в Умань на Рош ха-Шана приехали паломники, несмотря на предупреждение об опасности пребывания в Украине.
  • Хасиды ежегодно съезжаются в Умань на могилу цадика Нахмана. Это место паломничества для хасидов со всего мира.

Темы: УкраинаЧеркасская областьевреихасиды
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