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Із "Москва-Сіті" екстрено евакуювали людей: що сталося

Ірина БалачукП'ятниця, 18 серпня 2023, 14:06
Із Москва-Сіті екстрено евакуювали людей: що сталося
Евакуація людей у Москві. Скриншот з відео РИА Новости

2000 осіб евакуювали з ділового центру "Москва-сіті" після повідомлення про нібито загрозу атаки БПЛА. також евакуюють людей з ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, російські Telegram-канали, видання "Подъем"

Деталі: Повідомляється, що в обід в адміністрацію веж В і С "Москва-сіті" надійшов дзвінок про загрозу прильоту дрона-камікадзе. 

З першої висотки вивели близько 2000 осіб. Повідомляють, що рішення про евакуацію другої вежі поки не ухвалено.

Пізніше в екстрених службах заявили, що інформація про безпілотник, не підтвердилася, жодних надзвичайних ситуацій не зареєстровано.

Зазначається, що про загрозу повідомили нібито телефонні терористи після публікації в Telegram-каналах відео з "роєм безпілотників над Серпуховом".

Водночас російське видання "Подъем" повідомляє, що люди злякалися і сплутали з безпілотниками літаки Серпуховського аероклубу − удень 18 серпня п'ять Як-52 летіли з Серпухова до міста Володимира.

Пряма мова представника клубу: "У нас стандартні навчальні польоти. Вони з року в рік, ось уже 86 років ми літаємо тут кожні п'ятницю, суботу та неділю. Зранку летіли спортивні літаки групою, вони полетіли на показові виступи до Володимира. Це не безпілотники, це наші хлопці, вони полетіли групою виступати на День міста, п'ять літаків було. Усе погоджено, усе законно".

Пізніше в Telegram-каналах з'явилася інформація про евакуацію людей також із торгового центру "ВТБ Арена Плаза" − на цей раз нібито через мінування.

 
скриншот з google.maps

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Теми: Росіябезпілотникиевакуація
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