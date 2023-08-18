Із "Москва-Сіті" екстрено евакуювали людей: що сталося

2000 осіб евакуювали з ділового центру "Москва-сіті" після повідомлення про нібито загрозу атаки БПЛА. також евакуюють людей з ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, російські Telegram-канали, видання "Подъем"

Деталі: Повідомляється, що в обід в адміністрацію веж В і С "Москва-сіті" надійшов дзвінок про загрозу прильоту дрона-камікадзе.

У центрі Москви тривожно. На вулиці біля "Москва-сіті" тисячі людей, а також пожежні машини. Усе це через дзвінок про те, що летить безпілотник. відео з Telegram-каналу SHOT pic.twitter.com/JdcdgKxCw7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

З першої висотки вивели близько 2000 осіб. Повідомляють, що рішення про евакуацію другої вежі поки не ухвалено.

Кадри евакуації з "Москва-Сіті" після дзвінка про загрозу атаки безпілотника. Відео РИА Новости pic.twitter.com/PAgBrMKBvj — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Пізніше в екстрених службах заявили, що інформація про безпілотник, не підтвердилася, жодних надзвичайних ситуацій не зареєстровано.

Близько 2000 осіб евакуювали з "Москви-сіті" через повідомлення про загрозу прильоту дрона. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/yfdf7GFpAD — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Зазначається, що про загрозу повідомили нібито телефонні терористи після публікації в Telegram-каналах відео з "роєм безпілотників над Серпуховом".

Водночас російське видання "Подъем" повідомляє, що люди злякалися і сплутали з безпілотниками літаки Серпуховського аероклубу − удень 18 серпня п'ять Як-52 летіли з Серпухова до міста Володимира.

Пряма мова представника клубу: "У нас стандартні навчальні польоти. Вони з року в рік, ось уже 86 років ми літаємо тут кожні п'ятницю, суботу та неділю. Зранку летіли спортивні літаки групою, вони полетіли на показові виступи до Володимира. Це не безпілотники, це наші хлопці, вони полетіли групою виступати на День міста, п'ять літаків було. Усе погоджено, усе законно".

Жителі Підмосков'я злякалися прольоту спортивних літаків Як-52 − їх сплутали з безпілотниками, наробили галасу у соцмережах, через що у Москві евакуювали бізнес-центр. Відео з Telegram-каналу "Осторожно новости" pic.twitter.com/xcZOGA9y0B — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Пізніше в Telegram-каналах з'явилася інформація про евакуацію людей також із торгового центру "ВТБ Арена Плаза" − на цей раз нібито через мінування.

скриншот з google.maps

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