Из "Москва-Сити" экстренно эвакуировали людей: что случилось

2000 человек эвакуировали из делового цетра "Москва-сити" после сообщения якобы об угрозе атаки БПЛА, также эвакуируют людей из ТЦ "ВТБ Арена Плаза".

Источник: российское пропаганлисткое издание РИА Новости, российские Telegram-каналы, издание "Подъем"

Детали: Сообщается, что в обед в администрацию башен В и С "Москва-сити" поступил звонок об угрозе прилета дрона-камикадзе.

У центрі Москви тривожно. На вулиці біля "Москва-сіті" тисячі людей, а також пожежні машини. Усе це через дзвінок про те, що летить безпілотник. відео з Telegram-каналу SHOT pic.twitter.com/JdcdgKxCw7 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Из первой высотки вывели около 2000 человек. Сообщается, что решения об эвакуации второй башни пока не принято.

Кадри евакуації з "Москва-Сіті" після дзвінка про загрозу атаки безпілотника. Відео РИА Новости pic.twitter.com/PAgBrMKBvj — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Позже в экстренных службах заявил, что поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких ЧС не зарегистрировано.

Близько 2000 осіб евакуювали з "Москви-сіті" через повідомлення про загрозу прильоту дрона. Відео з Telegram-каналу База pic.twitter.com/yfdf7GFpAD — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Отмечается, что об угрозе сообщили якобы телефонные террористы после публикации в Telegram-каналах видео с "роем беспилотников над Серпуховом".

Вместе с тем российское издание "Подъем" сообщает, что люди испугались и спутали с беспилотниками самолеты Серпуховского аэроклуба − днем 18 вгуста пять Як-52 летели из Серпухова во Владимир.

Прямая речь представителя клуба: "У нас стандартные учебные полеты. Они из года в год, вот уже 86 лет мы летаем здесь каждые пятницу, субботу и воскресенье. С утра летели спортивные самолеты группой, они полетели на показательные выступления во Владимир. Это не беспилотники, это наши ребята, они полетели группой выступать на День города, пять самолетов было. Все согласовано, все законно".

Жителі Підмосков'я злякалися прольоту спортивних літаків Як-52 − їх сплутали з безпілотниками, наробили галасу у соцмережах, через що у Москві евакуювали бізнес-центр. Відео з Telegram-каналу "Осторожно новости" pic.twitter.com/xcZOGA9y0B — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 18, 2023

Позже в Telegram-каналах появилась информация об эвакуации людей также из торгового центра "ВТБ Арена Плаза" − на этот раз якобы из-за минирования.



скриншот Из google.maps

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