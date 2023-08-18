Росіяни готуються протидіяти українським дронам на морі – ЗМІ
П'ятниця, 18 серпня 2023, 15:58
Російська армія вчить своїх військовослужбовців відбивати атаки морських дронів та протидіяти диверсантам у Чорному й Азовському морях, інформує Military Media Center.
Джерело: Telegram-канал Military Media Center
Дослівно: "Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях.
Деталі: За наявною інформацією Military Media Center, на території окупованого Росією Криму ворог також намагається покращити систему оборонних позицій та районів.
Передісторія:
- Збройні сили України почали використовувати морські надводні дрони (безпілотники) для атаки на Кримський міст, російські кораблі й танкери.
- Голова Служби безпеки України Василь Малюк назвав такі спецоперації повністю законними і порадив російським військам покинути територіальні води й територію України.
- СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", а Василь Малюк розповів, що їх створюють на одному з підземних виробництв в Україні.