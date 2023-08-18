Росіяни готуються протидіяти українським дронам на морі – ЗМІ

Російська армія вчить своїх військовослужбовців відбивати атаки морських дронів та протидіяти диверсантам у Чорному й Азовському морях, інформує Military Media Center.

Джерело: Telegram-канал Military Media Center

Дослівно: "Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам. Така підготовка екіпажів, а також розрахунків берегових військ проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях.

Деталі: За наявною інформацією Military Media Center, на території окупованого Росією Криму ворог також намагається покращити систему оборонних позицій та районів.

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