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Россияне готовятся противодействовать украинским дронам на море – СМИ

Елена РощинаПятница, 18 августа 2023, 15:58
Россияне готовятся противодействовать украинским дронам на море – СМИ
Надводный дрон "Морской малыш" в движении, скриншот из видео СБУ

Российская армия учит своих военнослужащих отражать атаки морских дронов и противодействовать диверсантам в Черном и Азовском морях, информирует Military Media Center.

Источник: Telegram-канал Military Media Center

Дословно: "Россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.

Детали: По имеющейся информации Military Media Center, на территории оккупированного Россией Крыма враг также пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.

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Темы: РосcиявойнаЧерное мореАзовское море
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