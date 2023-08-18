Россияне готовятся противодействовать украинским дронам на море – СМИ
Пятница, 18 августа 2023, 15:58
Российская армия учит своих военнослужащих отражать атаки морских дронов и противодействовать диверсантам в Черном и Азовском морях, информирует Military Media Center.
Источник: Telegram-канал Military Media Center
Дословно: "Россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.
Детали: По имеющейся информации Military Media Center, на территории оккупированного Россией Крыма враг также пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали использовать морские надводные дроны (беспилотники) для атаки на Крымский мост, российские корабли и танкеры.
- Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал такие спецоперации полностью законными и посоветовал российским войскам покинуть территориальные воды и территорию Украины.
- СБУ показала, как выглядят надводные дроны "Морской малыш", а Василий Малюк рассказал, что их создают на одном из подземных производств в Украине.