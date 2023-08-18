Россияне готовятся противодействовать украинским дронам на море – СМИ

Надводный дрон "Морской малыш" в движении, скриншот из видео СБУ

Российская армия учит своих военнослужащих отражать атаки морских дронов и противодействовать диверсантам в Черном и Азовском морях, информирует Military Media Center.

Источник: Telegram-канал Military Media Center

Дословно: "Россияне готовят экипажи своих кораблей к противодействию морским дронам. Такая подготовка экипажей, а также расчетов береговых войск проводится одновременно с мероприятиями противодиверсионной защиты пунктов базирования российского флота в Черном и Азовском морях.

Детали: По имеющейся информации Military Media Center, на территории оккупированного Россией Крыма враг также пытается улучшить систему оборонительных позиций и районов.

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