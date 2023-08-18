На екснардепа Киву, який втік до РФ, завели ще одну справу
П'ятниця, 18 серпня 2023, 17:31
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Іллі Киві.
Джерело: ДБР
Деталі: Слідство встановило, що Кива розповсюджував антиукраїнську пропагандистську інформацію. Він створював образ ворога з української влади, нагнітав антивладні настрої, виправдовував і пропагував загарбницьку війну Росії проти України.
Окрім цього, Кива героїзував та виправдовував окупантів, а також підбурював українську аудиторію проти патріотів, а російську – проти українців.
Ексдепутату загрожує до 5 років в’язниці з конфіскацією майна.
Передісторія:
- Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року.
- Киві оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і державній зраді.