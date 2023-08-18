На екснардепа Киву, який втік до РФ, завели ще одну справу

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Іллі Киві.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідство встановило, що Кива розповсюджував антиукраїнську пропагандистську інформацію. Він створював образ ворога з української влади, нагнітав антивладні настрої, виправдовував і пропагував загарбницьку війну Росії проти України.

Окрім цього, Кива героїзував та виправдовував окупантів, а також підбурював українську аудиторію проти патріотів, а російську – проти українців.

Ексдепутату загрожує до 5 років в’язниці з конфіскацією майна.

Передісторія: