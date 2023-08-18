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На екснардепа Киву, який втік до РФ, завели ще одну справу

"Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 17:31
На екснардепа Киву, який втік до РФ, завели ще одну справу
Ілля Кива, фото: главком

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Іллі Киві.

Джерело: ДБР

Деталі: Слідство встановило, що Кива розповсюджував антиукраїнську пропагандистську інформацію. Він створював образ ворога з української влади, нагнітав антивладні настрої, виправдовував і пропагував загарбницьку війну Росії проти України. 

Окрім цього, Кива героїзував та виправдовував окупантів, а також підбурював українську аудиторію проти патріотів, а російську – проти українців. 

Ексдепутату загрожує до 5 років в’язниці з конфіскацією майна.

Передісторія:

  • Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
  • Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року. 
  • Киві оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і державній зраді.

Теми: Кивакримінал
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