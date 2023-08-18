На экс-нардепа Киву, который сбежал в РФ, завели еще одно дело

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Илье Киве.

Источник: ГБР

Детали: Следствие установило, что Кива распространял антиукраинскую пропагандистскую информацию. Он создавал образ врага из украинской власти, нагнетал антиправительственные настроения, оправдывал и пропагандировал захватническую войну России против Украины.

Кроме этого, Кива героизировал и оправдывал оккупантов, а также подстрекал украинскую аудиторию против патриотов, а российскую - против украинцев.

Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Предыстория: