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На экс-нардепа Киву, который сбежал в РФ, завели еще одно дело

"Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 17:31
На экс-нардепа Киву, который сбежал в РФ, завели еще одно дело
Илья Кива, фото: главком

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Илье Киве.

Источник: ГБР

Детали: Следствие установило, что Кива распространял антиукраинскую пропагандистскую информацию. Он создавал образ врага из украинской власти, нагнетал антиправительственные настроения, оправдывал и пропагандировал захватническую войну России против Украины. 

Кроме этого, Кива героизировал и оправдывал оккупантов, а также подстрекал украинскую аудиторию против патриотов, а российскую - против украинцев. 

Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Предыстория:

  • После начала крупномасштабной войны Кива сбежал в Россию. Там он общается с российскими пропагандистами, оттуда заявлял, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".
  • Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года. 
  • Киве объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и государственной измене.

Темы: Кивакриминал
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