На экс-нардепа Киву, который сбежал в РФ, завели еще одно дело
Пятница, 18 августа 2023, 17:31
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Илье Киве.
Источник: ГБР
Детали: Следствие установило, что Кива распространял антиукраинскую пропагандистскую информацию. Он создавал образ врага из украинской власти, нагнетал антиправительственные настроения, оправдывал и пропагандировал захватническую войну России против Украины.
Кроме этого, Кива героизировал и оправдывал оккупантов, а также подстрекал украинскую аудиторию против патриотов, а российскую - против украинцев.
Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Предыстория:
- После начала крупномасштабной войны Кива сбежал в Россию. Там он общается с российскими пропагандистами, оттуда заявлял, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".
- Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года.
- Киве объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и государственной измене.