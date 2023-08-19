Вантажівка з вибухівкою як 42 "Кинджали" і дрони: голова СБУ розкрив деталі атак на Кримський міст

На відміну від липневого удару Сил оборони України по Кримському мосту, завданого дронами, торішній жовтневий удар було здійснено за допомогою вантажівки з вибухівкою.

Джерело: журнал NV

Деталі: Перший удар по Кримському мосту стався вранці 8 жовтня 2022 року, наступного дня після 70‑річчя Володимир Путіна. Для нього використали вантажівку з вибухівкою, загорнутою в плівку. Другий удар по мосту Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 року морськими надводними дронами, операцію назвали, як і дрони, "Морський малюк".

Видання NV реконструювало ці дві події, поговоривши з головою Служби безпеки України Василем Малюком, який нещодавно коментував другий удар по мосту CNN.

Голова СБУ наголосив: ці операції готували виключно силами України, і жодні іноземні спецслужби до них не причетні.

"Розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників", – розповів Василь Малюк NV, говорячи про першй удар.

За його словами, СБУ виношувала ідею підриву Кримського мосту ще з весни 2022 року. Розглядали різні варіанти: переправити вибухівку в товарних вагонах (але окупанти пропускають залізницею лише військові вантажі), відправити фуру з бочками олії, в яких ховалася б вибухівка (але це не гарантувало непомітності). Врешті-решт голова СБУ вигадав варіант із вибухівкою, обережно обмотаною целофановою плівкою. Такий вантаж – великі рулони – мав виглядати цивільно і не викликати підозр.

СБУ розрахувала товщину шару плівки, достатню, щоб приховати від митних сканерів накачані сумішшю гексогену металеві циліндри-сердечники.

"Рулонами" забили цілий контейнер – їхня сумарна вага у тротиловому еквіваленті відповідала 21 тонні або 42 російським "гіперзвуковим" ракетам "Кин­джал".

Перший удар по Кримському мосту в жовтні 2022 року вдалося завдати завдяки вибухівці в рулонах Фото СБУ зі шпальт NV

Проходження вантажу з України до місця вибуху на мосту було дуже непростим. Деталі цього ризикованого маршруту Василь Малюк не розголошує, але запевняє, що іноземних партнерів Україна не залучала: використовувалися виключно можливості СБУ.

СБУ довелося врахувати ще один важливий момент: на постах біля Кримського мосту стоять спеціальні РЕБ, завдання яких – збивати GPS-координати на вибухових пристроях, налаштованих на певну точку. Команда, зібрана Малюком, створила технічно складну систему, завдяки якій рано-вранці ­­­8 жовтня 2022‑го вантаж "плівки" все‑таки злетів у повітря приблизно на середині мосту.

Малюк спостерігав за тим вибухом в своєму кабінеті у режимі реального часу завдяки камері, але не розкриває, де вона містилася.

Пряма мова Малюка: "Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни "закрили" 22 людини – ув’язнили. Інкримінують їм усім спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти".

Деталі: Після першої "проби пера" в СБУ одразу взялися за розробку нового удару по мосту. Велику роль у реалізації цієї ідеї відіграв керівник одного з управлінь військової контр­розвідки – офіцер на псевдо Хантер, який доклав руку до створення морських дронів.

Українські спецслужбісти створили начинені вибухівкою дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС, конструкція яких передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

Уперше в обставинах реального бою плавучі безпілотники інженери і фахівці СБУ випробували на кораблях російського Чорноморського флоту, коли восени минулого року атакували в Севастопольській бухті ракетні фрегати Адмірал Макаров і Адмірал Ессен. Останній після цієї спецоперації довгий час стояв у доці на ремонті.

Зрозумівши, що дрони не здатні потопити великі судна, кількість вибухівки на них довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного "месника".

Малюк залучив до співпраці командувача ВМС Олексія Неїжпапу. Об'єднана команда флоту і спецслужби почала готувати морську операцію з підриву Кримського мосту.

Дрони продовжили вдосконалювати, навіть встановили на корпусі два реактивні вогнемети підвищеної дальності Шмель-М. Були й інші ноу-хау, деталі яких в СБУ поки не розкривають.

У середині липня СБУ і ВМС нарешті випустили дрони у відкрите море, направивши їх на ціль. Безпілотники вдарили по опорі мосту, скинувши з нeї цілий проліт його автомобільної час­тини, про що свідчать оприлюднені пізніше фото.

Пряма мова Малюка: "Дві ночі ми не спали – буквально щохвилини стежили за дронами. Ми перебували на такому драйві, що доводилося трохи заспокоювати хлопців, аби вони не гнали безпілотники.

Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною. Скажу чесно: я молився, щоб усе вийшло. І коли дрон вибухнув, від радості "вибухнули" й ми".