Грузовик со взрывчаткой как 42 "Кинжала" и дроны: глава СБУ раскрыл детали атак на Крымский мост

В отличие от июльского удара Сил обороны Украины по Крымскому мосту, нанесенного дронами, прошлогодний октябрьский удар был осуществлен с помощью грузовика со взрывчаткой.

Источник: журнал NV

Детали: Первый удар по Крымскому мосту произошел утром 8 октября 2022 года, на следующий день после 70-летия Владимир Путина. Для него использовали грузовик со взрывчаткой, завернутой в пленку. Второй удар по мосту Украина нанесла в ночь на 17 июля 2023 года морскими надводными дронами, операцию назвали, как и дроны, "Морской малыш".

Издание NV реконструировало эти два события, поговорив с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, который недавно комментировал второй удар по мосту CNN.

Глава СБУ подчеркнул: эти операции готовили исключительно силами Украины, и никакие иностранные спецслужбы к ним не причастны.

"Разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался я лично и двое моих доверенных сотрудников", – рассказал Василий Малюк NV, говоря о первом ударе.

По его словам, СБУ вынашивала идею подрыва Крымского моста еще с весны 2022 года. Рассматривали разные варианты: переправить взрывчатку в товарных вагонах (но оккупанты пропускают по железной дороге только военные грузы), отправить фуру с бочками масла, в которых пряталась бы взрывчатка (но это не гарантировало незаметности). В итоге глава СБУ придумал вариант со взрывчаткой, осторожно обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз – большие рулоны – должен был выглядеть цивильно и не вызывать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, достаточную, чтобы скрыть от таможенных сканеров накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники.

"Рулонами" забили целый контейнер – их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тонне или 42 российским "гиперзвуковым" ракетам "Кинжал".

Первый удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года удалось нанести благодаря взрывчатке в рулонах Фото СБУ со страниц NV

Прохождение груза из Украины к месту взрыва на мосту было очень непростым. Детали этого рискованного маршрута Василий Малюк не разглашает, но уверяет, что иностранных партнеров Украина не привлекала: использовались исключительно возможности СБУ.

СБУ пришлось учесть еще один важный момент: на постах возле Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых – сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Команда, собранная Малюком, создала технически сложную систему, благодаря которой рано утром 8 октября 2022-го груз "пленки" все-таки взлетел в воздух примерно на середине моста.

Малюк наблюдал за тем взрывом в своем кабинете в режиме реального времени благодаря камере, но не раскрывает, где она находилась.

Прямая речь Малюка: "Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне "закрыли" 22 человека – посадили. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты".

Детали: После первой "пробы пера" в СБУ сразу взялись за разработку нового удара по мосту. Большую роль в реализации этой идеи сыграл руководитель одного из управлений военной контрразведки – офицер по кличке Хантер, который приложил руку к созданию морских дронов.

Украинские спецслужбисты создали начиненные взрывчаткой дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для вражеских РЛС, конструкция которых предусматривала три вида управления и самоуничтожение в случае необходимости.

Впервые в обстоятельствах реального боя плавучие беспилотники инженеры и специалисты СБУ испытали на кораблях российского Черноморского флота, когда осенью прошлого года атаковали в Севастопольской бухте ракетные фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен. Последний после этой спецоперации долгое время стоял в доке на ремонте.

Поняв, что дроны не способны потопить большие суда, количество взрывчатки на них довели до 850 кг гексогена. Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного "мстителя".

Малюк привлек к сотрудничеству командующего ВМС Алексея Неижпапу. Объединенная команда флота и спецслужбы начала готовить морскую операцию по подрыву Крымского моста.

Дроны продолжили совершенствовать, даже установили на корпусе два реактивных огнемета повышенной дальности Шмель-М. Были и другие ноу-хау, детали которых в СБУ пока не раскрывают.

В середине июля СБУ и ВМС наконец выпустили дроны в открытое море, направив их на цель. Беспилотники ударили по опоре моста, сбросив с нее целый пролет его автомобильной части, о чем свидетельствуют обнародованные позже фото.

Прямая речь Малюка: "Две ночи мы не спали – буквально ежеминутно следили за дронами. Мы находились на таком драйве, что приходилось немного успокаивать ребят, чтобы они не гнали беспилотники.

Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным. Скажу честно: я молился, чтобы все получилось. И когда дрон взорвался, от радости "взорвались" и мы".