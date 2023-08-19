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Данілов про можливу провокацію росіян на Курській АЕС: Ми атакуємо військові об'єкти

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 16:33
Данілов про можливу провокацію росіян на Курській АЕС: Ми атакуємо військові об'єкти
Курська АЕС, фото ТАСС

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заперечує, що Курська АЕС чи інші атомні станції в Росії можуть стати ціллю українських сил. 

Джерело: Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо"

Пряма мова Данілова: "В України немає намірів втручатися в роботу об’єктів, про які пишуть в соцмережах, зокрема й Курської АЕС. Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи, – і тут не маємо питати ні в кого дозволу. Робимо ми це нашою зброєю, яка з кожним днем стає все краще і краще".

Деталі: Так секретар РНБО прокоментував дезінформацію про начебто плани України підірвати Курську атомну електростанцію. 

Курська АЕС не є об’єктом, дотичним до війни. 

Секретар РНБО зазначив, що це "Путін на початку своєї діяльності підривав в себе вдома будинки з живими людьми, – тому від них (росіян) можна очікувати все, що завгодно". 

Данілов наголосив, що "величезна кількість інформації, яка розповсюджується в тому числі і з боку РФ, не має авторів" – і це "велика проблема і не лише нашої країни, але й всього світу". 

"Якщо ви не розумієте, хто стоїть за тим чи іншим повідомленням, не звертайте на нього увагу. Маніпуляції, до яких вдається РФ, вкидаючи ті чи інші речі, впливає на свідомість, і це дуже небезпечно", – додав Данілов.

Цьому передувало: 15 серпня Центр національного спротиву із посиланням на дані підпілля у Курській області повідомив, що росіяни відпрацьовують евакуацію на випадок аварії на Курській АЕС і планують там провокацію.

14 липня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляв, що вночі український безпілотник упав у місті Курчатові, де розташована Курська АЕС.

Раніше українців лякали планами російських окупантів підірвати Запорізьку АЕС. 

Теми: ДаніловРосія
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