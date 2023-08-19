Данилов о возможной провокации россиян на Курской АЭС: Мы атакуем военные объекты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что Курская АЭС или другие атомные станции в России могут стать целью украинских сил.

Источник: Алексей Данилов в эфире "Украинского радио"

Прямая речь Данилова: "У Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС. Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу, – и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, которое с каждым днем становится все лучше и лучше".

Детали: Так секретарь СНБО прокомментировал дезинформацию о якобы планах Украины взорвать Курскую атомную электростанцию.

Курская АЭС не является объектом, связанным с войной.

Секретарь СНБО отметил, что это "Путин в начале своей деятельности взрывал у себя дома дома с живыми людьми, – поэтому от них (россиян) можно ожидать всего, чего угодно".

Данилов отметил, что "огромное количество информации, которая распространяется в том числе и со стороны РФ, не имеет авторов" – и это "большая проблема и не только нашей страны, но и всего мира".

"Если вы не понимаете, кто стоит за тем или иным сообщением, не обращайте на него внимание. Манипуляции, к которым прибегает РФ, вбрасывая те или иные вещи, влияет на сознание, и это очень опасно", – добавил Данилов.

Этому предшествовало: 15 августа Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья в Курской области сообщил, что россияне отрабатывают эвакуацию на случай аварии на Курской АЭС и планируют там провокацию.

14 июля губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявлял, что ночью украинский беспилотник упал в городе Курчатове, где находится Курская АЭС.

Ранее украинцев пугали планами российских оккупантов взорвать Запорожскую АЭС.