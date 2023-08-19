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У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих

Станіслав ПогоріловСубота, 19 серпня 2023, 19:22
У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих
Фото: Getty Images

Пошуково-рятувальну операцію на місці удару російських загарбників у Чернігові завершено, кількість постраждалих зросла до 144 людей, 7 загиблих.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram, пресслужба Національної поліції

Пряма мова Клименка: "Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста".

Деталі: Він повідомив, що 7 людей було вбито. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Оновлено о 22.45: В Національній поліції надвечір повідомили, що по медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських. Поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей.

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

Теми: Чернігівракетний ударвійна
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