У Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію: 7 загиблих, 144 постраждалих

Пошуково-рятувальну операцію на місці удару російських загарбників у Чернігові завершено, кількість постраждалих зросла до 144 людей, 7 загиблих.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram, пресслужба Національної поліції

Пряма мова Клименка: "Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста".

Деталі: Він повідомив, що 7 людей було вбито. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

Оновлено о 22.45: В Національній поліції надвечір повідомили, що по медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських. Поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей.

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