В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию: 7 погибших, 144 пострадавших

Поисково-спасательная операция на месте удара российских захватчиков в Чернигове завершена, количество пострадавших возросло до 144 человек, 7 погибших.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пресс-служба Национальной полиции

Прямая речь Клименко: "Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города".

Детали: Он сообщил, что 7 человек были убиты. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

Обновлено в 22.45: В Национальной полиции вечером сообщили, что за медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.

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