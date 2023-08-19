В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию: 7 погибших, 144 пострадавших
Суббота, 19 августа 2023, 19:22
Поисково-спасательная операция на месте удара российских захватчиков в Чернигове завершена, количество пострадавших возросло до 144 человек, 7 погибших.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, пресс-служба Национальной полиции
Прямая речь Клименко: "Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города".
Детали: Он сообщил, что 7 человек были убиты. 129 раненых, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.
Обновлено в 22.45: В Национальной полиции вечером сообщили, что за медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей.
Предистория:
- Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
- Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
- Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".