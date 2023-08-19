Франція про удар по Чернігову: Ілюстрація боягузтва й цинізму Росії

Міністерство закордонних справ Франції засудило російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого загинули семеро людей і майже 130 зазнали поранень. Як зауважило відомство, згідно з міжнародним правом, навмисний обстріл цивільних об'єктів є воєнним злочином.

Джерело: заява французького МЗС, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Це ще одна ілюстрація боягузтва та цинізму Росії. Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними".

#Ukraine | La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes à Tchernihiv, ayant ciblé notamment une université et un théâtre, qui ont causé au moins six morts et 37 blessés, dont 11 enfants.



Lien ➡️ https://t.co/H7cM2qoNwX pic.twitter.com/pxf8vOzBlG — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) August 19, 2023

Міністерство закордонних справ Франції також пообіцяло, що продовжуватиме засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України.

Передісторія: