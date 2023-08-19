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Франція про удар по Чернігову: Ілюстрація боягузтва й цинізму Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 19:42
Франція про удар по Чернігову: Ілюстрація боягузтва й цинізму Росії
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Франції засудило російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого загинули семеро людей і майже 130 зазнали поранень. Як зауважило відомство, згідно з міжнародним правом, навмисний обстріл цивільних об'єктів є воєнним злочином.

Джерело: заява французького МЗС, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Це ще одна ілюстрація боягузтва та цинізму Росії. Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними".

Міністерство закордонних справ Франції також пообіцяло, що продовжуватиме засуджувати дії Росії та продовження її агресивної війни проти України.

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".
  • За останніми даними, в результаті удару постраждали 136 людей, семеро загинули. У Чернігові оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Теми: Чернігівракетний ударФранціяРосія
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