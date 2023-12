Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России

Министерство иностранных дел Франции осудило российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семь человек и почти 130 получили ранения. Как отметило ведомство, согласно международному праву, умышленный обстрел гражданских объектов является военным преступлением.

Источник: заявление французского МИД, передает "Европейская правда"

Дословно: "Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России. Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными".

#Ukraine | La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes à Tchernihiv, ayant ciblé notamment une université et un théâtre, qui ont causé au moins six morts et 37 blessés, dont 11 enfants.



