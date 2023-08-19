Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 19:42
Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Франции осудило российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семь человек и почти 130 получили ранения. Как отметило ведомство, согласно международному праву, умышленный обстрел гражданских объектов является военным преступлением.

Источник: заявление французского МИД, передает "Европейская правда"

Дословно: "Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России. Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными".

Министерство иностранных дел Франции также пообещало, что будет продолжать осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины.

Предистория:

  • Российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".
  • По последним данным, в результате удара пострадали 136 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

Темы: Черниговракетный ударФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется

Круглосуточный домашний арест - суд избрал меру пресечения патрульному в Днепре

Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием

Вмешательство в выборы: Трамп не признает вину, в суд не приедет

Профильный еврокомиссар – за продолжение запрета агроэкспорта из Украины

Зеленский пойдет на выборы, если они будут во время войны: "Не брошу государство"

Все новости...
Чернигов
В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию: 7 погибших, 136 пострадавших
Посол США об ударе по Чернигову: Отражает "глубину", на которую опустилась Россия
Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 117 человек, в городе объявили траур
Последние новости
23:01
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
22:53
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
22:41
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
22:35
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
22:22
В России дефицит горючего для уборки урожая – Reuters
22:06
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
22:05
Президент Сербии пообещал послу Украины дальнейшую поддержку
22:00
Женщины могут столкнуться с более высоким риском инсульта после лечения бесплодия – исследование
21:45
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
21:37
Соцсеть X разрешит платную политическую рекламу, отменив запрет 2019 года
Все новости...
Реклама: