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Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 19:42
Франция про удар по Чернигову: Иллюстрация трусости и цинизма России
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Франции осудило российский ракетный удар по центру Чернигова, в результате которого погибли семь человек и почти 130 получили ранения. Как отметило ведомство, согласно международному праву, умышленный обстрел гражданских объектов является военным преступлением.

Источник: заявление французского МИД, передает "Европейская правда"

Дословно: "Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России. Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, и продолжать поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными".

Министерство иностранных дел Франции также пообещало, что будет продолжать осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины.

Предистория:

  • Российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".
  • По последним данным, в результате удара пострадали 136 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.
  • Посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

Темы: Черниговракетный ударФранцияРосcия
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