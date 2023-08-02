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Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 2 серпня 2023, 22:33
Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов
Скриншот з google.maps

Прикордонна служба Фінляндії очікує, що після посилення призовного законодавства в Росії зросте кількість охочих втекти з РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Пряма мова заступника командувача Прикордонної служба Південно-Східної Фінляндії Юкки Луккарі: "Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, проте ми не очікуємо істотного збільшення прикордонного руху".

Деталі: Він додав, що прикордонники готуються до можливих змін на кордоні.

Луккарі також додав, що за час його служби в Росії відбулося безліч змін, але "завжди складно передбачити, як це відобразиться на кордоні".

За даними Yle, влітку на південно-східному кордоні було зафіксовано 11 нелегальних перетинів, з яких сім – це перебіжчики з Росії до Фінляндії.

Передісторія:

Теми: ФінляндіякордонРосіяпризов
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