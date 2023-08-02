Фінляндія очікує більшої кількості втікачів із Росії: там посилили закони про призов
Прикордонна служба Фінляндії очікує, що після посилення призовного законодавства в Росії зросте кількість охочих втекти з РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle
Пряма мова заступника командувача Прикордонної служба Південно-Східної Фінляндії Юкки Луккарі: "Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, проте ми не очікуємо істотного збільшення прикордонного руху".
Деталі: Він додав, що прикордонники готуються до можливих змін на кордоні.
Луккарі також додав, що за час його служби в Росії відбулося безліч змін, але "завжди складно передбачити, як це відобразиться на кордоні".
За даними Yle, влітку на південно-східному кордоні було зафіксовано 11 нелегальних перетинів, з яких сім – це перебіжчики з Росії до Фінляндії.
Передісторія:
- Минулого місяця Росія ухвалила закон про підняття верхньої межі призовного віку з 27 до 30 років, а також обмеження виїзду з країни тим, хто отримав повістку.
- Обмеження на в'їзд росіян до Фінляндії діяли ще з вересня минулого року на тлі хвилі мобілізації росіян, а в липні фінський уряд ще більше посилив ці кроки.