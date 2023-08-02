Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве

Пограничная служба Финляндии ожидает, что после ужесточения призывного законодательства в России возрастет количество желающих сбежать из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Прямая речь заместителя командующего Пограничной служба Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари: "Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако мы не ожидаем существенного увеличения пограничного движения".

Детали: Он добавил, что пограничники готовятся к возможным изменениям на границе.

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Луккари также добавил, что за время его службы в России произошло множество изменений, но "всегда сложно предсказать, как это отразится на границе".

По данным Yle, летом на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных пересечений, из которых семь − это перебежчики из России в Финляндию.

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