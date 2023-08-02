Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 22:33
Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве
Скриншот из google.maps

Пограничная служба Финляндии ожидает, что после ужесточения призывного законодательства в России возрастет количество желающих сбежать из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Прямая речь заместителя командующего Пограничной служба Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари: "Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако мы не ожидаем существенного увеличения пограничного движения".

Детали: Он добавил, что пограничники готовятся к возможным изменениям на границе.

Реклама:

Луккари также добавил, что за время его службы в России произошло множество изменений, но "всегда сложно предсказать, как это отразится на границе".

По данным Yle, летом на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных пересечений, из которых семь − это перебежчики из России в Финляндию.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ФинляндияграницаРосcияпризыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW

СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1

Зеленский назвал контрнаступление "сложным", но есть важный позитив

видео, дополненоБиржевые махинации на миллиард: подозревают экс-нардепа от БПП

Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат

фото, видеоНардепа Гунько из "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Все новости...
Финляндия
Финляндия разработает национальный план для восстановления Украины
Дипломаты РФ утратят "бесплатную" дачу возле Турку после решения о закрытии консульства
Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку
Последние новости
06:19
США поддерживают усилия Украины по борьбе с российскими шпионами – Госдеп
05:20
Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW
04:24
Враг активизировал тактическую авиацию на Запорожье – ОВА
03:39
видеоМоскву снова атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что БпЛА сбили на подлете к городу
03:18
В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие
02:41
Оккупанты берегут кадровых военных, на штурмы отправляют мобилизованных и заключенных – ЦНС
01:49
В ОВА рассказали, сколько жилых домов враг разрушил в Донецкой области
00:59
Россияне в сутки 12 раз обстреляли Сумщину
00:38
Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон
00:05
Не только Starlink: в Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета
Все новости...
Реклама: