Финляндия ожидает большего количества беглецов из России: там ужесточили законы о призыве
Пограничная служба Финляндии ожидает, что после ужесточения призывного законодательства в России возрастет количество желающих сбежать из РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle
Прямая речь заместителя командующего Пограничной служба Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари: "Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако мы не ожидаем существенного увеличения пограничного движения".
Детали: Он добавил, что пограничники готовятся к возможным изменениям на границе.
Луккари также добавил, что за время его службы в России произошло множество изменений, но "всегда сложно предсказать, как это отразится на границе".
По данным Yle, летом на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных пересечений, из которых семь − это перебежчики из России в Финляндию.
Предыстория:
- В прошлом месяце Россия приняла закон о поднятии верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, а также об ограничении выезда из страны тем, кто получил повестку.
- Ограничения на въезд россиян в Финляндию действовали еще с сентября прошлого года на фоне волны мобилизации россиян, а в июле финское правительство еще больше ужесточило эти шаги.