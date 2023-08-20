Поїздкою в Ростов Путін хоче показати, що контролює свій режим і армію – ISW
Російський диктатор Володимир Путін з’їздив у Ростов, аби продемонструвати свій контроль над режимом і армією РФ.
Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)
Деталі: Аналітики нагадують, що президент Росії Володимир Путін зустрівся з начальником російського Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону 19 серпня.
Як повідомляється, це був перший візит Путіна до Ростова-на-Дону після того, як група "Вагнера" взяла під контроль цей штаб 23-24 червня.
В огляді зазначають: Путін рідко відвідує райони, пов'язані з війною в Україні; у квітні він відвідав Херсонську та Луганську області, а в березні – Маріуполь.
На думку експертів, цей візит Путіна, ймовірно, є публічним жестом, аби показати, що він продовжує підтримувати Герасимова та його групу командирів, незважаючи на те, що ці командири не змогли зупинити заколот "Вагнера" або досягти воєнних цілей, які поставив перед ними Путін.
Візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після заколоту, і російський диктатор, ймовірно, намагається зобразити себе таким, що контролює свій режим і армію, – додають фахівці.
Ключові висновки ISW за 19 серпня:
- Російські війська завдали ракетного удару вдень 19 серпня по Чернігова після того, як вночі вони здійснили серію ударів з безпілотників "Шахед".
- Російські джерела стверджують, що 19 серпня українські сили завдали удару з безпілотників по авіабазі Сольці в Новгородській області і, як повідомляється, пошкодили стратегічні літаки.
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 19 серпня і просунулися вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та на заході Запорізької області.
- Міністерство оборони Росії продовжує висувати умови для можливої заміни сил "Вагнера" афілійованими з МО приватними військовими компаніями.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також у прикордонній зоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей і просунулися вперед на окремих ділянках 19 серпня.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав 17 серпня указ про створення Донецького вищого загальновійськового командного училища при Міністерстві оборони Росії, ймовірно, з метою подальшої інтеграції підконтрольних РФ військових формувань в окупованих Донецькій і Луганській областях.
- Російська влада продовжує депортувати дітей з окупованої України до Росії.