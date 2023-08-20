Поїздкою в Ростов Путін хоче показати, що контролює свій режим і армію – ISW

Російський диктатор Володимир Путін з’їздив у Ростов, аби продемонструвати свій контроль над режимом і армією РФ.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики нагадують, що президент Росії Володимир Путін зустрівся з начальником російського Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та вищим офіцерським складом у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону 19 серпня.

Як повідомляється, це був перший візит Путіна до Ростова-на-Дону після того, як група "Вагнера" взяла під контроль цей штаб 23-24 червня.

В огляді зазначають: Путін рідко відвідує райони, пов'язані з війною в Україні; у квітні він відвідав Херсонську та Луганську області, а в березні – Маріуполь.

На думку експертів, цей візит Путіна, ймовірно, є публічним жестом, аби показати, що він продовжує підтримувати Герасимова та його групу командирів, незважаючи на те, що ці командири не змогли зупинити заколот "Вагнера" або досягти воєнних цілей, які поставив перед ними Путін.

Візит Путіна відбувся приблизно через два місяці після заколоту, і російський диктатор, ймовірно, намагається зобразити себе таким, що контролює свій режим і армію, – додають фахівці.

Ключові висновки ISW за 19 серпня: