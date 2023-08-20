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Поездкой в Ростов Путин хочет показать, что контролирует свой режим и армию – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 05:28
Поездкой в Ростов Путин хочет показать, что контролирует свой режим и армию – ISW
Владимир Путин, фото Кремля

Российский диктатор Владимир Путин съездил в Ростов, чтобы продемонстрировать свой контроль над режимом и армией РФ.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики напоминают, что президент России Владимир Путин встретился с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и высшим офицерским составом в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону 19 августа.

Как сообщается, это был первый визит Путина в Ростов-на-Дону после того, как группа "Вагнера" взяла под контроль этот штаб 23-24 июня.

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В обзоре отмечают: Путин редко посещает районы, связанные с войной в Украине; в апреле он посетил Херсонскую и Луганскую области, а в марте - Мариуполь.

По мнению экспертов, этот визит Путина, вероятно, является публичным жестом, чтобы показать, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу командиров, несмотря на то, что эти командиры не смогли остановить мятеж "Вагнера" или достичь военных целей, которые поставил перед ними Путин.

Визит Путина состоялся примерно через два месяца после мятежа, и российский диктатор, вероятно, пытается изобразить себя контролирующим свой режим и армию, - добавляют специалисты.

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Ключевые выводы ISW за 19 августа:

  • Российские войска нанесли ракетный удар днем 19 августа по Чернигову после того, как ночью они совершили серию ударов с беспилотников "Шахед".
  • Российские источники утверждают, что 19 августа украинские силы нанесли удар с беспилотников по авиабазе Сольцы в Новгородской области и, как сообщается, повредили стратегические самолеты.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 19 августа и продвинулись вдоль линии Авдеевка-Донецк и на западе Запорожской области.
  • Министерство обороны России продолжает выдвигать условия для возможной замены сил "Вагнера" аффилированными с МО частными военными компаниями.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк, а также в приграничной зоне между западной частью Донецкой и восточной частью Запорожской областей и продвинулись вперед на отдельных участках 19 августа.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 17 августа указ о создании Донецкого высшего общевойскового командного училища при Министерстве обороны России, вероятно, с целью дальнейшей интеграции подконтрольных РФ военных формирований в оккупированных Донецкой и Луганской областях.
  • Российские власти продолжают депортировать детей из оккупированной Украины в Россию.

Темы: РосcияПутинвойна
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