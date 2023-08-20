Поездкой в Ростов Путин хочет показать, что контролирует свой режим и армию – ISW

Российский диктатор Владимир Путин съездил в Ростов, чтобы продемонстрировать свой контроль над режимом и армией РФ.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики напоминают, что президент России Владимир Путин встретился с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым и высшим офицерским составом в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону 19 августа.

Как сообщается, это был первый визит Путина в Ростов-на-Дону после того, как группа "Вагнера" взяла под контроль этот штаб 23-24 июня.

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В обзоре отмечают: Путин редко посещает районы, связанные с войной в Украине; в апреле он посетил Херсонскую и Луганскую области, а в марте - Мариуполь.

По мнению экспертов, этот визит Путина, вероятно, является публичным жестом, чтобы показать, что он продолжает поддерживать Герасимова и его группу командиров, несмотря на то, что эти командиры не смогли остановить мятеж "Вагнера" или достичь военных целей, которые поставил перед ними Путин.

Визит Путина состоялся примерно через два месяца после мятежа, и российский диктатор, вероятно, пытается изобразить себя контролирующим свой режим и армию, - добавляют специалисты.

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Ключевые выводы ISW за 19 августа: