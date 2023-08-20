Блінкен засудив ракетний удар РФ по Чернігову

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар Росії по центру Чернігова, внаслідок якого щонайменше 148 людей постраждали і семеро загинули.

Джерело: Блінкен у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.

Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

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