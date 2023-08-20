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Блінкен засудив ракетний удар РФ по Чернігову

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 10:28
Блінкен засудив ракетний удар РФ по Чернігову
ФОТО: GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ракетний удар Росії по центру Чернігова, внаслідок якого щонайменше 148 людей постраждали і семеро загинули.

Джерело: Блінкен у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів засудив "черговий жахливий ракетний обстріл ні в чому не винних мирних жителів Чернігова".

"Ми оплакуємо цю трагічну втрату життя, і наші серця з сім'ями жертв. США завжди стоятимуть на боці народу України", – зазначив Блінкен.

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Держсекретар Сполучених Штатів також закликав Росію "припинити свою жорстоку війну зараз".

Нагадаємо:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".
  • Напередодні посол США в Україні Бріджит Брінк засудила російський ракетний удар по Чернігову.

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Теми: ЧернігівобстрілСШАбезпілотники
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