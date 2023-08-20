Блинкен осудил ракетный удар РФ по Чернигову

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого по меньшей мере 148 человек пострадали и семеро погибли.

Источник: Блинкен в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов осудил "очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова".

"Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины", – отметил Блинкен.

Госсекретарь Соединенных Штатов также призвал Россию "прекратить свою жестокую войну сейчас".

Напомним: