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Блинкен осудил ракетный удар РФ по Чернигову

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 10:28
Блинкен осудил ракетный удар РФ по Чернигову
ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар России по центру Чернигова, в результате которого по меньшей мере 148 человек пострадали и семеро погибли.

Источник: Блинкен в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов осудил "очередной ужасный ракетный обстрел ни в чем не повинных мирных жителей Чернигова".

"Мы оплакиваем эту трагическую потерю жизни, и наши сердца с семьями жертв. США всегда будут стоять на стороне народа Украины", – отметил Блинкен.

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Госсекретарь Соединенных Штатов также призвал Россию "прекратить свою жестокую войну сейчас".

Напомним: 

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".
  • Накануне посол США в Украине Бриджит Бринк осудила российский ракетный удар по Чернигову.

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Темы: ЧерниговобстрелСШАбеспилотники
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