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Основна сила удару РФ була спрямована не на драмтеатр Чернігова, а на людей навколо – ОГП

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 14:50
Основна сила удару РФ була спрямована не на драмтеатр Чернігова, а на людей навколо – ОГП
фото: мвс

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була в Чернігові 19 серпня спрямована саме на людей, які перебували навколо драмтеатру.

Джерело: Бєлоусов в ефірі телемарафону

Пряма мова Бєлоусова: "Росія використала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі.

Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.

Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей, — додав керівник Департаменту".

Деталі: За словами Бєлоусова, розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами.

Перший – це встановлення тих осіб, які, приймали рішення про удар, і безпосередньо завдавали цей удар.

Наразі триває встановлення осіб з-поміж командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету.

Також вивчаються всі обставини, пов'язані з організацією виставки.

Також відпрацьовується версія щодо наведення удару російськими агентами на території України.

Нагадаємо:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
  • Внаслідок обстрілу загинули 7 людей, поранені 148.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

Теми: Чернігівобстрілбезпілотники
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