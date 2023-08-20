Основна сила удару РФ була спрямована не на драмтеатр Чернігова, а на людей навколо – ОГП

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов повідомив, що, за інформацією слідства, основна сила вибуху була в Чернігові 19 серпня спрямована саме на людей, які перебували навколо драмтеатру.

Джерело: Бєлоусов в ефірі телемарафону

Пряма мова Бєлоусова: "Росія використала ракету Іскандер-М. І є кілька налаштувань цієї ракети. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі.

Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості.

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Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей, — додав керівник Департаменту".

Деталі: За словами Бєлоусова, розслідування здійснюється за двома магістральними напрямами.

Перший – це встановлення тих осіб, які, приймали рішення про удар, і безпосередньо завдавали цей удар.

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Наразі триває встановлення осіб з-поміж командного складу ЗС РФ, які віддали наказ про здійснення цього удару та конкретної військової частини, яка безпосередньо запускала ракету.

Також вивчаються всі обставини, пов'язані з організацією виставки.

Також відпрацьовується версія щодо наведення удару російськими агентами на території України.

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