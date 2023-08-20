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Основная сила удара РФ была направлена не на драмтеатр Чернигова, а на людей вокруг - ОГП

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 14:50
Основная сила удара РФ была направлена не на драмтеатр Чернигова, а на людей вокруг - ОГП
фото: мвд

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была в Чернигове 19 августа направлена именно на людей, которые находились вокруг драмтеатра.

Источник: Белоусов в эфире телемарафона

Прямая речь Белоусова: "Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе.

Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.

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Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей, - добавил руководитель Департамента".

Детали: По словам Белоусова, расследование осуществляется по двум магистральным направлениям.

Первое - это установление тех лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. Также изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки.

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Сейчас продолжается установление лиц из числа командного состава ВС РФ, которые отдали приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, которая непосредственно запускала ракету.

Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

Напомним: 

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

Темы: Черниговобстрелбеспилотники
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