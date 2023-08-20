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Основная сила удара РФ была направлена не на драмтеатр Чернигова, а на людей вокруг - ОГП

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 14:50
Основная сила удара РФ была направлена не на драмтеатр Чернигова, а на людей вокруг - ОГП
фото: мвд

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была в Чернигове 19 августа направлена именно на людей, которые находились вокруг драмтеатра.

Источник: Белоусов в эфире телемарафона

Прямая речь Белоусова: "Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе.

Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.

Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей, - добавил руководитель Департамента".

Детали: По словам Белоусова, расследование осуществляется по двум магистральным направлениям.

Первое - это установление тех лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. Также изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки.

Сейчас продолжается установление лиц из числа командного состава ВС РФ, которые отдали приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, которая непосредственно запускала ракету.

Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

Напомним: 

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

Темы: Черниговобстрелбеспилотники
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