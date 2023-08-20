Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148

Удар по Драмтеатру в Чернігові, фото МВС із Телеграм Ігоря Клименка

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Джерело: Чаус в ефірі телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ворог учора забрав життя сімох людей і ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень.

Станом на 6:20 (20 серпня – ред.) у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано".

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"Пошкоджень зазнали понад п'ятсот помешкань, це 60 плюс будинків, які перебували поруч із місцем, куди прилетіла ракета".

Деталі: За його словами, роботи з очищення міста тривають, на місці працюють комунальні служби, відбувається обстеження всіх житлових будинків і установ, щоб оцінити розмір завданих збитків.

Чаус зазначив, що всі правоохоронці також долучені до роботи, як і комунальні, соціальні служби, водночас зазначивши, що сьогодні в лікарні працюватимуть психологи.

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Що передувало: Раніше повідомлялося про 144 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.

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