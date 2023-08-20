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Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148

Ольга Глущенко Неділя, 20 серпня 2023, 07:56
Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148
Удар по Драмтеатру в Чернігові, фото МВС із Телеграм Ігоря Клименка

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Джерело: Чаус в ефірі телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ворог учора забрав життя сімох людей і ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень.

Станом на 6:20 (20 серпня – ред.) у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано".

"Пошкоджень зазнали понад п'ятсот помешкань, це 60 плюс будинків, які перебували поруч із місцем, куди прилетіла ракета".

Деталі: За його словами, роботи з очищення міста тривають, на місці працюють комунальні служби, відбувається обстеження всіх житлових будинків і установ, щоб оцінити розмір завданих збитків.

Чаус зазначив, що всі правоохоронці також долучені до роботи, як і комунальні, соціальні служби, водночас зазначивши, що сьогодні в лікарні працюватимуть психологи.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 144 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою.
  • Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 
  • Пізніше пропагандистський ресурс РИА Новости заявив, що метою удару в Чернігові був "збір військових фахівців ЗСУ з бойових дронів".

Теми: Чернігівракетний удар
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