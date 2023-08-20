Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 148

Удар по Драмтеатру в Чернігові, фото МВС із Телеграм Ігоря Клименка

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Джерело: Чаус в ефірі телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ворог учора забрав життя сімох людей і ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень.

Станом на 6:20 (20 серпня – ред.) у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано".

"Пошкоджень зазнали понад п'ятсот помешкань, це 60 плюс будинків, які перебували поруч із місцем, куди прилетіла ракета".

Деталі: За його словами, роботи з очищення міста тривають, на місці працюють комунальні служби, відбувається обстеження всіх житлових будинків і установ, щоб оцінити розмір завданих збитків.

Чаус зазначив, що всі правоохоронці також долучені до роботи, як і комунальні, соціальні служби, водночас зазначивши, що сьогодні в лікарні працюватимуть психологи.

Що передувало: Раніше повідомлялося про 144 постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову.

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