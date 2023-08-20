Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Воскресенье, 20 августа 2023, 21:44
Количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 156. Спасательную операцию завершили.
Источник: заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь: "Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших".
Детали: В результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.
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Сейчас работают комиссии по выплате компенсаций.
Что предшествовало: Ранее сообщалось о 148 пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову.
Предистория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
- Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
- Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".