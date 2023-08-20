Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили

УДАР ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНИГОВЕ, ФОТО МВД ИЗ ТЕЛЕГРАММ ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 156. Спасательную операцию завершили.

Источник: заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших".

Детали: В результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

Сейчас работают комиссии по выплате компенсаций.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 148 пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову.

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