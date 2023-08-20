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Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 21:44
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
УДАР ПО ДРАМТЕАТРУ В ЧЕРНИГОВЕ, ФОТО МВД ИЗ ТЕЛЕГРАММ ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 156. Спасательную операцию завершили.

Источник: заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Чернигов. Циничный обстрел центра города. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших".

Детали: В результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

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Сейчас работают комиссии по выплате компенсаций.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о 148 пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

Темы: Черниговобстрел
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