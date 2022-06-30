Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 10:05
СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку
Скриншот з відео

Російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку з повітряного простору Курської області РФ.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Запуск ракет "Х-22" здійснено зі бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області".

Реклама:

Деталі: Силовики оприлюднили відео з моментом удару, на якому чітко видно, що окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів.

Також СБУ порівняла супутникові знімки міста до та після обстрілу, які спростовують вигадки російської пропаганди про нібито непрацюючий ТЦ.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ також показала відео з обстрілу заводу – на ньому теж видно, що жодних складів із військовою технікою там не було, завод виробляв асфальтозмішувальні установки.

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що "армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини".

Наразі правоохоронці продовжують ретельно документувати всі докази злочинів РФ.

Що було раніше: 29 червня російський президент Володимир Путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей. Путін продовжує брехати, що армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а російська "високоточна зброя" досягає цілей.

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, у резільтаті чого загинули щонайменше 20 людей, 59 осіб отримали поранення. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів. 
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. 
  • Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних – "фейком". 
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Теми: КременчуквійнаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Збройні сили України вже знищили 35 600 окупантів
У британській розвідці назвали ключовий фактор, який визначатиме результат кампанії на Донбасі
Поляки зібрали перший мільйон злотих на "Байрактар" для України
Білоруси масово почали отримувати повістки до військкоматів - ЗМІ
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: