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СБУ встановила обставини удару по ТЦ у Кременчуку

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 10:05
Скриншот з відео

Російські бомбардувальники Ту-22М3 запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку з повітряного простору Курської області РФ.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Запуск ракет "Х-22" здійснено зі бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ. Самі ж ракети випустили у повітряному просторі Курської області".

Деталі: Силовики оприлюднили відео з моментом удару, на якому чітко видно, що окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів.

Також СБУ порівняла супутникові знімки міста до та після обстрілу, які спростовують вигадки російської пропаганди про нібито непрацюючий ТЦ.

СБУ також показала відео з обстрілу заводу – на ньому теж видно, що жодних складів із військовою технікою там не було, завод виробляв асфальтозмішувальні установки.

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Голова СБУ Іван Баканов заявив, що "армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини".

Наразі правоохоронці продовжують ретельно документувати всі докази злочинів РФ.

Що було раніше: 29 червня російський президент Володимир Путін заявив, що не вважає терактом влучення російської ракети до ТЦ "Амстор", де загинуло понад 20 людей. Путін продовжує брехати, що армія РФ не стріляє по цивільних об'єктах, а російська "високоточна зброя" досягає цілей.

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, у резільтаті чого загинули щонайменше 20 людей, 59 осіб отримали поранення. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів. 
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • В Росії спочатку повідомили, що завдали удару "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн. 
  • Потім в РФ назвали ТЦ "непрацюючим", "постановою", а відео перших хвилин після обстрілу та крики закривавлених цивільних – "фейком". 
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку.
  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

Теми: КременчуквійнаСБУ
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