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Росіяни затоплюють пороми у Керченській протоці, щоб захистити Кримський міст - розвідка

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 серпня 2023, 18:23
Росіяни затоплюють пороми у Керченській протоці, щоб захистити Кримський міст - розвідка
Фото: Getty Images

Російські загарбники для захисту Кримського мосту від ударів почали затоплювати у Керченській протоці пороми, планується затопити щонайменше 6 плавзасобів.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом (координати: 45.2432237; 36.5845773), російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому".

Деталі: Повідомляється, що окупанти планують затопити не менше шести поромів з метою створення захисної смуги перед мостом.

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При цьому між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження.

В ГУР наголошують, що нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить лише про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного російського керівництва.

Знати більше: Вантажівка з вибухівкою як 42 "Кинджали" і дрони: голова СБУ розкрив деталі атак на Кримський міст

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Що було раніше:

  • На сьогодні відомо про щонайменше 2 вдалі атаки на Кримський міст. Останній раз, 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Російські ТГ-канали повідомляли, що на мосту "впав" проліт.
  • Також 12 серпня в окупованому Криму в районі Керченського мосту двічі за день лунали вибухи.

Теми: КримвійнаокупаціяУкраїна
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