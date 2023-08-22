Росіяни затоплюють пороми у Керченській протоці, щоб захистити Кримський міст - розвідка
Російські загарбники для захисту Кримського мосту від ударів почали затоплювати у Керченській протоці пороми, планується затопити щонайменше 6 плавзасобів.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом (координати: 45.2432237; 36.5845773), російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому".
Деталі: Повідомляється, що окупанти планують затопити не менше шести поромів з метою створення захисної смуги перед мостом.
При цьому між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження.
В ГУР наголошують, що нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить лише про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного російського керівництва.
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Що було раніше:
- На сьогодні відомо про щонайменше 2 вдалі атаки на Кримський міст. Останній раз, 17 липня так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Російські ТГ-канали повідомляли, що на мосту "впав" проліт.
- Також 12 серпня в окупованому Криму в районі Керченського мосту двічі за день лунали вибухи.