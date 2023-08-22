Росіяни затоплюють пороми у Керченській протоці, щоб захистити Кримський міст - розвідка

Російські загарбники для захисту Кримського мосту від ударів почали затоплювати у Керченській протоці пороми, планується затопити щонайменше 6 плавзасобів.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом (координати: 45.2432237; 36.5845773), російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому".

Деталі: Повідомляється, що окупанти планують затопити не менше шести поромів з метою створення захисної смуги перед мостом.

При цьому між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження.

В ГУР наголошують, що нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить лише про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного російського керівництва.

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